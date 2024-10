A propuesta del PCN cada votante será accionista de las empresas públicas

En el Capitulo 4 de Empresas Públicas propone: "Las Empresas Públicas que generen utilidades, luego de determinado su presupuesto, inversiones y riesgos, deberán distribuir las mismas entre sus verdaderos accionistas: los ciudadanos uruguayos. Queda así prohibido el aporte a rentas generales, estos aportes ya se realizan a través de la recaudación impositiva en las facturas de las mismas y a través del pago de IRAE de las propias empresas. Deberán presentar su plan de inversión al parlamento y el mismo será aprobado por 2/3 de los legisladores".

Un votante un accionista

En el mismo capitulo propone siguiendo con el razonamiento anterior: "Pago de Dividendos. Será definido cómo accionista el votante en la elección nacional. La distribución de utilidades se hará de manera equitativa por cada voto, generando derecho al dividendo por los próximos 5 años, no heredable ni transferible. Lo que no se cobre, será distribuido en el ejercicio próximo posterior. De esta manera se dejan sin efecto las multas por no votar y se genera un incentivo al ciudadano a ejercer su derecho al voto".

Propone tambien un suerte de regimen de trabajo a rendimiento de las empresas públicas y en ese sentido, "Las Empresas Públicas o secciones de ellas que generen déficit o pérdidas serán privatizadas y el resultado de la misma será distribuido de igual forma entre la ciudadanía. Independientemente de todo lo anterior, toda Empresa Pública deberá atenerse a las normativas de competencia que aplican para todo sector que participa de la economía".

Supresión de Monopolios

Planteado con insistencia desde las tribunas de Un Solo Uruguay el Partido recoge la propuesta de eliminación de los monopolos: "Serán ilegales todo tipo de monopolios, tanto de organismos públicos como de cualquier empresa con contrato concedido por el Estado. Se dejará de intervenir en el precio de la leche al público, único alimento producido por privados en que el Estado pone tope a su valor, coartando la competencia y/o utilizándolo para controlar la inflación a costo de tamberos e industrias lácteas".

6 Ministerios en 1

Buscando dar respuesta a los problema de seguridad ciudadana el PCN propone un abordaje integral del tema, unificando 6 Ministerio en uno solo: "Prevención Social del delito y la violencia – Prevención Situacional del delito y la violencia – Prevención Comunitaria del delito y la violencia. Para poder implementar este tipo de política estratégica, debe hacerse por medio de un Ministerio que nuclea al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio del Interior y al Mides, los cuales pasarán a categoría de Secretarías, además los entes y servicios descentralizados. Son los organismos Estatales encargados institucionalmente de ejecutar las políticas de seguridad humana, seguridad ciudadana y seguridad pública y, solucionar las necesidades básicas insatisfechas de la población en esa situación. Dicha cartera se denominará Ministerio de Seguridad y Desarrollo Humano y estará coordinado con el Poder Judicial, lo que constituirá la política de Seguridad, Desarrollo Humano y Justicia. Este ministerio focalizará los objetivos y las finalidades de todos hacia los contextos críticos y su proyección a los demás contextos sin perjuicio de las funciones y cometidos institucionales actuales y específicas. Los presupuestos de cada uno se mantienen y los recursos humanos y logísticos también, solo los cargos políticos de particular confianza, los asesores y personal político de confianza, serán desafectados".

Seguridad Pública

Quizás las dos ideas que mas llaman la atencion es la colaboración con la Fuerzas Armadas y proponer aumentos salariales para la policía ejecutiva: "Elaborar un protocolo de colaboración y actuación con el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Dirección Nacional de Aduanas y las Empresas Privadas de Seguridad. Entre todos son más de 100.000 efectivos (...) Aumento salarial del 75 % en el quinquenio para los policías ejecutivos, acorde al cumplimiento del contrato firmado inicialmente. Estas acciones operativas se realizan con el actual presupuesto del ministerio del interior más los ajustes presupuestales respectivos, con los mismos recursos humanos y manteniendo actualizados los recursos logísticos. Los allanamientos nocturnos son una herramienta técnica operativa (en términos generales) necesaria para combatir la violencia, el delito y el narcotráfico, pero no son la herramienta mágica que soluciona todo y menos el narcomenudeo. Los militares no deben salir a la calle antes de implementar una estrategia de policiamiento operativo, condición indispensable a la estrategia de seguridad humana y ciudadana que ningún gobierno desde hace más de 25 años se anima a instrumentar. Identificar las debilidades de por que el Ministerio de Defensa no puede controlar la invasión al territorio del narcotráfico y el crimen organizado. El marco normativo para combatir esa agresión exterior existe y está vigente. La primer contención de defensa territorial es el Ministerio de Defensa, la segunda es la Dirección Nacional de Aduanas y en el orden interno el Ministerio del Interior".