Abrir acciones de las empresas públicas hace "ruido" en el FA: "No está en el programa"

En el Frente Amplio no se ha discutido la propuesta, y algunos legisladores son cautelosos al opinar hasta que no se conozcan más detalles.

La propuesta hizo "ruido" en el Frente Amplio y el senador socialista Gustavo González dijo a La Diaria que escuchó la iniciativa “por la prensa”. “A mí me parece que Sánchez debe de tener alguna propuesta escrita. A nosotros como senadores no nos llegó esa propuesta. No sé si sería un proyecto de ley”, indicó. “Es una apuesta muy fuerte la que aparentemente plantea, pero imagino que estará absolutamente documentado para hacerlo”, añadió.

Por otra parte, González consideró que “todo lo que tenga que ver con las empresas públicas y sus perspectivas hay que hablarlo con los involucrados directos y, en particular, con los trabajadores de los organismos públicos”, que tienen “una idoneidad extraordinaria”. “Hay que hablar con ellos antes de tirar esto. Y por otra parte, es algo que no está en el programa del Frente Amplio. No quita que se pueda discutir, pero no sé si es la urgencia hoy”, sentenció.

Sutel contrario a la propuesta

El presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, dijo que “hay cosas que se tienen que manejar con mucho cuidado y, en todo caso, antes de tirarlo en la opinión pública a través de la prensa, sentarnos a conversar, porque son temas muy delicados”.

Molina aseguró que esta propuesta causa “preocupación” en los trabajadores “porque, en definitiva, es parte de lo que de alguna forma gobiernos neoliberales han intentado llevar adelante sin el respaldo que necesitaban desde el punto de vista político y social”. Además, cuestionó las “formas y maneras de tirar algunas ideas”, que generan “malestar entre los trabajadores”.

La oposición lo ve con buenos ojos

Algunos actores de la oposición destacaron la iniciativa del secretario de Presidencia. El diputado cabildante Álvaro Perrone escribió en X: “Interesante propuesta; de paso, analizar terminar con monopolios como el de seguro de accidentes de trabajo, que termina siendo un impuesto a la generación de empleo, perdemos competencia a nivel internacional”.

Otro de los que saludaron la propuesta en sus redes sociales fue el diputado del Partido Colorado y expresidente de Antel Gabriel Gurméndez.