Accidente de Negro: de "renuncia inmediata" a "le puede pasar a cualquiera"

Bianchi aseguró que el caso amerita la "renuncia inmediata" y Schipani comparó la situación del ministro del Interior con la de la exministra de Vivienda, Cecilia Cairo, quien debió renunciar a conocerse que durante años no había pagado el Impuesto de Primaria.

"Quien debe hacer cumplir la ley, fiscalizar y velar por las normas de tránsito, es el primero en incumplirlas", escribió Schipani y dijo que la situación era "idéntica" a la de Cairo.

Por su parte, el senador blanco Sebastián Da Silva señaló que Negro debería "andar con custodia y chofer".

Sin embargo, evitó cuestionar al ministro por tener la libreta vencida. "En las mejores familia pasa este tipo de cosas . Yo por las dudas voy a ver cuando vence la mía", escribió.

"Le puede pasar a cualquiera", dijo Perrone

Sin embargo, las posiciones no son unánimes en la oposición, porque el diputado por Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, consideró que lo que le pasó a Negro "le puede pasar a cualquiera".

"Tener la libreta de conducir vencida le puede pasar a cualquiera, al ministro hay que juzgarlo por su gestión, acá hay que hablar de la soberbia de @MMetediera de los últimos días con actitudes antidemocráticas, utilizando el poder estatal para perseguir legisladores al estilo chavista, veremos que actitud toma ahora con un compañero de gobierno", escribió Perrone.

Esto último guarda relación con la polémica generada por las declaraciones del senador Da Silva, quien instó a los ciudadanos a no pagar las multas de tránsito al Sucive, porque desde marzo volverá a estar vinculado el pago de la patente con el pago de las multas de tránsito que tenga un vehículo.