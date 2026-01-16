Acuerdo UE-Mercosur podría afectar a lácteos uruguayos, advierten productores

Altas barreras

Hasta ahora, los productos europeos enfrentaron barreras altas para ingresar a Brasil. Además de pagar una tarifa de 28% correspondiente al Arancel Externo Común del Mercosur, debían sortear varios obstáculos regulatorios y administrativos.

Sin embargo, a partir del Tratado de Libre Comercio (TLC), los quesos y la leche en polvo que Uruguay exporta a Brasil podrían ser "desplazados" por los de la UE, que pasarán a ingresar con arancel cero y además se producen a menor costo por los subsidios que aplica Bruselas a través de su Política Agrícola Común.

Según el organismo, estas subvenciones y otras barreras no arancelarias también dificultarán el ingreso de productos lácteos uruguayos en la UE.

Además, el bloque europeo es líder mundial en la producción de leche en polvo y fórmulas infantiles, y goza de una altísima reputación en la elaboración de quesos, por lo que no se avizora que sea un gran demandante en esos rubros.

"Yo no creo que Uruguay entre a la comunidad económica europea con esos productos", resumió Quintans.

Inquietudes por tratado

Los productores ya le plantearon sus inquietudes al ministro de Ganadería Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti.

De todas maneras, todavía no se pronunciaron abiertamente en contra del tratado, ya que todavía resta negociar entre los países del Mercosur la distribución de las cuotas de ingreso a la UE, y faltan varios años para que la desgravación arancelaria entre completamente en vigencia.

"Habrá que ver cómo evoluciona el intercambio. En el sector hay preocupación, pero indudablemente, a Uruguay en general, el tratado le va a venir bien. Todo mercado que se pueda abrir, del volumen que sea, siempre va a ser importante para Uruguay", opinó Quintans.

El TLC entre la UE y el Mercosur se firmará este sábado en Asunción, tras más de 25 años de negociaciones.

La rúbrica del tratado se dilató por la reticencia de un bloque de países europeos liderado por Francia, que alertó sobre eventuales perjuicios a su sector agropecuario.