Aduanas supera cifras récord con incautaciones por más de 1.400 millones de pesos en 2025

En lo que respecta al comercio exterior, la actividad de importación, exportación y tránsito ha mostrado una tendencia de estabilidad con ligeros incrementos en sus montos en dólares americanos. No obstante, en el área específica de vigilancia de estas operaciones, los operativos exitosos registraron una suba del 45% en su valor promedio respecto al año pasado, excluyendo de este cálculo las intervenciones relacionadas con estupefacientes.

La lucha contra el narcotráfico también arrojó resultados determinantes con un total de 35 incautaciones de diversa escala, de las cuales 23 tuvieron lugar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. En este ámbito, la Dirección Nacional de Aduanas destacó su participación en la Operación Fortuna, una acción conjunta que permitió desarticular una red criminal que utilizaba envíos postales aéreos para el tráfico de drogas. Este procedimiento culminó con la detención de 13 personas y el decomiso de sustancias, divisas, vehículos y tecnología.

Finalmente, el organismo informó que se encuentra en la fase final de adecuación técnica para la implementación de las nuevas normativas que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2026. Estas modificaciones impactarán directamente en el régimen de franquicia anual y establecerán el cobro de IVA a los envíos postales procedentes de naciones con las que Uruguay no posee acuerdos comerciales vigentes.