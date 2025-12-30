Hacete socio para acceder a este contenido

Política récord | contrabando |

Balance positivo

Aduanas supera cifras récord con incautaciones por más de 1.400 millones de pesos en 2025

La incautación de Aduanas refiere a vehículos, encomiendas, falsificaciones y contrabando, totalizando más de 5.000 decomisos.

&nbsp;Dirección Nacional de Aduanas

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) presentó un balance de gestión correspondiente al periodo comprendido entre enero y noviembre de 2025, en el cual se destaca la realización de aproximadamente 5.000 decomisos de mercaderías diversas.

El valor total de lo incautado, que incluye vehículos, encomiendas, bienes falsificados y productos de contrabando, superó los 1.400 millones de pesos, consolidando un incremento significativo respecto a los niveles registrados en 2024, que ya se había posicionado como un año récord para la institución.

Mejores procedimientos de Aduanas

Uno de los indicadores más relevantes del informe actual es el aumento en la eficiencia de los procedimientos, reflejado en un crecimiento superior al 70% en el valor promedio de cada operativo exitoso en comparación con el ejercicio anterior. Este fenómeno se observa con claridad en el rubro de los cigarrillos donde, si bien la cantidad de intervenciones se mantuvo estable, el valor de la mercadería incautada creció más de un 80% debido a una mayor eficacia logística en las interceptaciones.

En lo que respecta al comercio exterior, la actividad de importación, exportación y tránsito ha mostrado una tendencia de estabilidad con ligeros incrementos en sus montos en dólares americanos. No obstante, en el área específica de vigilancia de estas operaciones, los operativos exitosos registraron una suba del 45% en su valor promedio respecto al año pasado, excluyendo de este cálculo las intervenciones relacionadas con estupefacientes.

La lucha contra el narcotráfico también arrojó resultados determinantes con un total de 35 incautaciones de diversa escala, de las cuales 23 tuvieron lugar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. En este ámbito, la Dirección Nacional de Aduanas destacó su participación en la Operación Fortuna, una acción conjunta que permitió desarticular una red criminal que utilizaba envíos postales aéreos para el tráfico de drogas. Este procedimiento culminó con la detención de 13 personas y el decomiso de sustancias, divisas, vehículos y tecnología.

Finalmente, el organismo informó que se encuentra en la fase final de adecuación técnica para la implementación de las nuevas normativas que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2026. Estas modificaciones impactarán directamente en el régimen de franquicia anual y establecerán el cobro de IVA a los envíos postales procedentes de naciones con las que Uruguay no posee acuerdos comerciales vigentes.

