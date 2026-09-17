La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) expresó su profunda preocupación ante el avance del debate de la Rendición de Cuentas en el Poder Legislativo, denunciando la decisión política de dejar a la educación superior pública sin recursos incrementales para atender sus necesidades operativas y académicas.
sin adición parlamentaria
ADUR afirma que la Rendición de Cuentas profundiza crisis en la Udelar y denuncia cero incremento
En un comunicado de prensa ADUR tildó de insuficiente la partida para becas y alertó sobre la parálisis en investigación, obras y el Hospital de Clínicas.