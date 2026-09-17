ADUR afirma que la Rendición de Cuentas profundiza crisis en la Udelar y denuncia cero incremento

El gremio alertó que tras el paso del texto por la Cámara de Diputados sin partidas extras, el escenario en el Senado consolidará "cero incremento presupuestal". Esta falta de fondos, argumentan, impacta de lleno en el desarrollo de los Centros Universitarios Regionales, la adecuación de cargos y horas docentes, los proyectos de investigación científica, las obras edilicias, el trabajo de extensión social y el plan de remodelación del Hospital de Clínicas, además de paralizar el financiamiento de las políticas de género y la Unidad Central de Violencia, Acoso y Discriminación.