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Política Adur | Udelar |

sin adición parlamentaria

ADUR afirma que la Rendición de Cuentas profundiza crisis en la Udelar y denuncia cero incremento

En un comunicado de prensa ADUR tildó de insuficiente la partida para becas y alertó sobre la parálisis en investigación, obras y el Hospital de Clínicas.

ADUR se expresó sobre la rendición de cuentas

ADUR se expresó sobre la rendición de cuentas

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Por Redacción Caras y Caretas

La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) expresó su profunda preocupación ante el avance del debate de la Rendición de Cuentas en el Poder Legislativo, denunciando la decisión política de dejar a la educación superior pública sin recursos incrementales para atender sus necesidades operativas y académicas.

Con gusto a poco

Desde el colectivo sindical calificaron el Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo como un "mensaje de estancamiento". Según explicaron en un comunicado de prensa, la asignación de apenas 100 millones de pesos destinados exclusivamente a becas estudiantiles "resulta totalmente insuficiente para atender el crecimiento constante de la matrícula". Asimismo, sobre los 40 millones de pesos anunciados por el presidente Yamandú Orsi para infraestructura en Salto, señalaron que, si bien son una buena noticia, no cubren los requerimientos del interior, donde la Udelar concentra a 8 de cada 10 estudiantes universitarios.

El gremio alertó que tras el paso del texto por la Cámara de Diputados sin partidas extras, el escenario en el Senado consolidará "cero incremento presupuestal". Esta falta de fondos, argumentan, impacta de lleno en el desarrollo de los Centros Universitarios Regionales, la adecuación de cargos y horas docentes, los proyectos de investigación científica, las obras edilicias, el trabajo de extensión social y el plan de remodelación del Hospital de Clínicas, además de paralizar el financiamiento de las políticas de género y la Unidad Central de Violencia, Acoso y Discriminación.

En su posicionamiento, la gremial concluyó que la falta de asignación presupuestal a la casa de estudios constituye "una decisión política de desinversión en la investigación nacional y en la democratización de la educación superior".

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