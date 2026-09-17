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Política

Buena noticia

Frigorífico Casablanca: aprueban extensión del seguro para más de 400 trabajadores

La extensión del seguro de desempleo fue aprobada por 76 votos contra tres negativos y es hasta el 31 de octubre.

El frigorífico Casablanca de Paysandú.

El frigorífico Casablanca de Paysandú.
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El diputado del Partido Nacional, Fermín Farinha, explicó que con esta votación "se concreta la extensión de seguro de desempleo" para las familias afectadas por la situación del frigorífico.

"Hay que recordar que desde el mes de junio no perciben a la fecha ningún tipo de ingreso, más allá de que desde la Cámara de Diputados habíamos solicitado a través de un proyecto de resolución que el Poder Ejecutivo remitiera rápidamente esta extensión, porque los meses han llevado a que la situación haya sido claramente insostenible por no tener percepción de ingresos", señaló Farinha.

Hasta el 31 de octubre

La extensión es hasta el 31 de octubre y esperan que haya "algún inversor" para poner a funcionar el frigorífico. "Si eso no acontece, a partir de los intercambios con el propio gobierno, con el Poder Ejecutivo, determinaría un paso siguiente sería ir a una venta en bloque".

La iniciativa, que ingresó como grave y urgente, primero pasó por la Cámara de Senadores, para luego ingresar a la de Diputados. Allí fue aprobada por 76 votos contra tres negativos, según informaron fuentes del Frente Amplio.

Según detallaron los votos en contra fueron de Gustavo y Nicolle Salle, de Identidad Soberana, así como de Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto.

En la exposición de motivos del proyecto, se señala que el vencimiento del régimen especial generó “una situación de incertidumbre” para 420 trabajadores del frigorífico ubicado en Paysandú, quienes enfrentan una profunda reestructura empresarial que ha afectado a sus familias y su situación laboral.

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