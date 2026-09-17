Frigorífico Casablanca: aprueban extensión del seguro para más de 400 trabajadores

Hasta el 31 de octubre

La extensión es hasta el 31 de octubre y esperan que haya "algún inversor" para poner a funcionar el frigorífico. "Si eso no acontece, a partir de los intercambios con el propio gobierno, con el Poder Ejecutivo, determinaría un paso siguiente sería ir a una venta en bloque".

La iniciativa, que ingresó como grave y urgente, primero pasó por la Cámara de Senadores, para luego ingresar a la de Diputados. Allí fue aprobada por 76 votos contra tres negativos, según informaron fuentes del Frente Amplio.

Según detallaron los votos en contra fueron de Gustavo y Nicolle Salle, de Identidad Soberana, así como de Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto.

En la exposición de motivos del proyecto, se señala que el vencimiento del régimen especial generó “una situación de incertidumbre” para 420 trabajadores del frigorífico ubicado en Paysandú, quienes enfrentan una profunda reestructura empresarial que ha afectado a sus familias y su situación laboral.