AEBU expuso reparos a Ley de Competitividad y pidió reforzar la protección de datos

Una delegación de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) compareció este miércoles ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para fijar su postura técnica respecto al proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, iniciativa que ya cuenta con la aprobación previa del Senado.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La opinión de AEBU
La representación sindical estuvo liderada por su presidenta, María Eugenia Estoup, junto al presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial, Roberto Umpiérrez, el abogado Ariel Nicoliello y la economista Soledad Giudice.
Durante la audiencia parlamentaria, el gremio dejó en claro que no mantiene una postura obstructiva frente a las reformas del sector. "No nos oponemos a ninguna iniciativa que pretenda mejorar las condiciones de los uruguayos y brindar mejores servicios financieros", afirmó Estoup al término de la reunión, aunque fue tajante al advertir que "hay riesgos que se corren y deben ser tenidos en cuenta" antes de la aprobación definitiva del texto.
El punto central de la preocupación sindical radica en la implementación de la plataforma de interoperabilidad propuesta por la ley. Dicho mecanismo permitirá el intercambio de bases de datos en todo el sistema bancario bajo un esquema de consentimiento informado del cliente. Frente a esta apertura, AEBU subrayó que el Banco Central del Uruguay (BCU) y el Banco República (BROU) asumirán un rol crítico de contralor sobre todo el Banco Central y el Banco República estarán implicados por "la gobernanza de los datos y la protección de los usuarios", enfatizó la dirigente.
Para el colectivo bancario, la integración tecnológica entre instituciones no puede concretarse a expensas de la ciberseguridad ni del resguardo de la información sensible de los ciudadanos. En esa línea, Estoup argumentó que "todo esto tiene que tener las suficientes garantías para que el sistema financiero siga siendo confiable, robusto, transparente y justo para todos".
El intercambio con los legisladores fue catalogado como altamente receptivo por parte de la delegación, cuyos asesores jurídicos y económicos respondieron las inquietudes de los diputados sobre el impacto real de la norma. De cara a las próximas etapas del trámite parlamentario y su posterior reglamentación, la presidenta del gremio concluyó: "Continuaremos siguiendo el transcurso de esta ley y trataremos de participar en todos los ámbitos que se nos convoque, en la medida que se vaya regulando e incorporando a todos los actores del sistema financiero".