¿Qué se sabe de una posible presencia de la mafia albanesa en Uruguay?

El senador vinculó esa preocupación con la aparición de nuevas modalidades de violencia y con cambios en los barrios: "Esa nueva moda, a lo favela... se 'enfaveló' mucho barrio. No es normal que salgan en el TikTok estos malandras pavoneándose con una tartamuda. Entonces, empezás a ver, a atar cabos (...) Hay requisa de armamento que no estaba, no existía, tiroteos que no estaban, no existían, tiroteos novedosos que no era que siempre hubo. Formas de matar gente distintas que se han dado los últimos meses", sostuvo.

La respuesta de Negro

Este miércoles, consultado sobre el planteo, Negro confirmó que el Ministerio del Interior cuenta con registros sobre el ingreso de ciudadanos de esa región de Europa y sostuvo que la cantidad de personas que permanecieron en el país es reducida.

"Nosotros tenemos registros que indican el ingreso, sí, de ciudadanos de esa región de Europa. También tenemos registros sobre el ingreso de esas personas en su totalidad, con un pequeño número de ingresos que superan los egresos pero muy poco significativo", explicó.

El ministro detalló las cifras registradas por la cartera: "Estamos hablando de 745 movimientos de ingreso y unos 730 y poco de egresos". Por ese motivo, señaló que la diferencia entre quienes ingresaron y quienes egresaron es "muy mínima" y aclaró que varios de los ciudadanos cuentan además con visa.

Fuentes policiales dijeron que se realiza un seguimiento de estos movimientos por tratarse de una nacionalidad considerada de riesgo, pero aclararon que hasta el momento no se detectó actividad criminal en Uruguay.