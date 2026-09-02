Facultad de Medicina
Investigan como tentativa de femicidio el ataque a la estudiante de 19 años
La joven recibió varias heridas de arma blanca y sufrió una fractura. Está estable y permanece internada.
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La joven recibió varias heridas de arma blanca y sufrió una fractura. Está estable y permanece internada.
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La joven fue apuñalada por un compañero de la misma edad en el tercer piso del edificio. Según explicó Gutiérrez en rueda de prensa, la investigación está a cargo de la Comisaría Especializada de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos.
Gutiérrez indicó que tanto la víctima como el hombre detenido tienen 19 años y son estudiantes de la Facultad de Medicina. Además, sostuvo que, según la información disponible hasta el momento, no existían antecedentes ni denuncias previas registradas por la Policía que vincularan a ambos: "Al momento no hay ningún tipo de antecedentes o denuncias previas que la Policía registre y que los vincule a ambos".
Sobre el vínculo entre los jóvenes, el director de Violencia Doméstica y de Género señaló que, de acuerdo con la información primaria, ambos eran compañeros de carrera y no se había establecido otro tipo de relación.
De acuerdo con Gutiérrez, al momento de la agresión había un grupo de estudiantes que observó la situación. Los jóvenes se refugiaron en un salón y, una vez que terminó el ataque, salieron para asistir a la víctima.
La Policía llegó poco después y detuvo al presunto agresor. Gutiérrez señaló que durante la detención no hubo resistencia.
La víctima fue la única persona herida en el episodio. La joven recibió varias heridas de arma blanca y sufrió una fractura. Según informó el jerarca, permanece bajo atención médica y su estado es estable: "El estado de la joven es estable, está siendo atendida, recibió varias heridas de arma blanca y una fractura, pero está estable".