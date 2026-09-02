Investigan como tentativa de femicidio el ataque a la estudiante de 19 años

Compañeros de carrera

Sobre el vínculo entre los jóvenes, el director de Violencia Doméstica y de Género señaló que, de acuerdo con la información primaria, ambos eran compañeros de carrera y no se había establecido otro tipo de relación.

De acuerdo con Gutiérrez, al momento de la agresión había un grupo de estudiantes que observó la situación. Los jóvenes se refugiaron en un salón y, una vez que terminó el ataque, salieron para asistir a la víctima.

La Policía llegó poco después y detuvo al presunto agresor. Gutiérrez señaló que durante la detención no hubo resistencia.

La víctima fue la única persona herida en el episodio. La joven recibió varias heridas de arma blanca y sufrió una fractura. Según informó el jerarca, permanece bajo atención médica y su estado es estable: "El estado de la joven es estable, está siendo atendida, recibió varias heridas de arma blanca y una fractura, pero está estable".