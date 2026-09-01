Orsi convocó a una cumbre de intendentes para la semana que viene

El encuentro del presidente con los jefes de gobiernos departamentales está previsto para el jueves 10 al mediodía en la estancia presidencial de Anchorena.

“Es un encuentro de agenda abierta”, dijo a Subrayado uno de los informantes.

Temas sin agenda

Pese a ser un encuentro de agenda abierta, se indicó que el impacto de las lluvias y los preparativos para cada zona ante la llegada del Niño “estarán sobre la mesa”. Está previsto, también, “una puesta a punto de lo que sigue en la gestión del gobierno”, así como la administración de recursos económicos para las intendencias.

Los intendentes convocados son: Emiliano Soravilla (Artigas), Francisco Legnani (Canelones), Christian Morel (Cerro Largo), Guillermo Rodríguez (Colonia), Felipe Algorta (Durazno), Diego Irazabal (Flores), Carlos Enciso (Florida), Daniel Ximénez (Lavalleja), Miguel Abella (Maldonado), Mario Bergara (Montevideo), Nicolás Olivera (Paysandú), Guillermo Levratto (Río Negro), Richard Sander (Rivera), Alejo Umpiérrez (Rocha), Carlos Albisu (Salto), Ana Bentaberri (San José), Guillermo Besozzi (Soriano), Wilson Ezquerra (Tacuarembó) y Mario Silvera (Treinta y Tres).

El presidente Orsi viajará a Estados Unidos para participar de un nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.