Ante la situación de emergencia que atraviesa la ciudad de Caracas (Venezuela), como consecuencia de dos grandes terremotos sucedidos a fines de junio, la Intendencia de Montevideo -por iniciativa del Departamento de Desarrollo Social- resolvió enviar, en carácter de ayuda humanitaria, 80 bolsas de 25 kg de leche en polvo.
Ayuda humanitaria
Intendencia de Montevideo donó 2 mil kg de leche en polvo a Venezuela
Por iniciativa del Departamento de Desarrollo Social, la Intendencia de Montevideo enviará 80 bolsas de leche en polvo a Venezuela, tras los graves terremotos.