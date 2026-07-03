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Política Venezuela | ayuda humanitaria |

Ayuda humanitaria

Intendencia de Montevideo donó 2 mil kg de leche en polvo a Venezuela

Por iniciativa del Departamento de Desarrollo Social, la Intendencia de Montevideo enviará 80 bolsas de leche en polvo a Venezuela, tras los graves terremotos.

La Intendencia de Montevideo sumó una donación para enviar a Venezuela.

La Intendencia de Montevideo sumó una donación para enviar a Venezuela.
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Por Redacción Caras y Caretas

Ante la situación de emergencia que atraviesa la ciudad de Caracas (Venezuela), como consecuencia de dos grandes terremotos sucedidos a fines de junio, la Intendencia de Montevideo -por iniciativa del Departamento de Desarrollo Social- resolvió enviar, en carácter de ayuda humanitaria, 80 bolsas de 25 kg de leche en polvo.

Uruguay enviará 15 toneladas de insumos a Venezuela

Esta donación refuerza la expresión de apoyo y solidaridad que ha demostrado el gobierno uruguayo con la población venezolana afectada por la catástrofe, en el marco de las acciones de cooperación internacional que impulsa la comuna.

Al respecto, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, manifestó en una nota su aceptación y agradecimiento por la donación que será enviada este sábado 4 de julio en el Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya con más 15 toneladas de insumos.

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