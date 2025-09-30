Álvaro Perrone propone involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna

La propuesta de Perrone

La propuesta implica habilitar a efectivos militares para cumplir funciones de custodia, en coordinación con el Ministerio del Interior. En un país donde la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública ha sido históricamente restringida, la iniciativa de Cabildo Abierto propone abrir un debate que divide aguas.

Desde filas opositoras y académicas ya se han manifestado voces críticas ante la idea, advirtiendo sobre el riesgo de desdibujar la frontera entre defensa nacional y seguridad interna. Señalan, además, que militarizar la custodia judicial podría ser un parche que no atienda de fondo los problemas estructurales del sistema de protección de testigos, fiscales y jueces.