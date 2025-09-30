El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, reaccionó con dureza al reciente atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, reclamando medidas inmediatas y más drásticas en materia de seguridad. “Hay que ir a las acciones”, expresó, al tiempo que planteó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se integren al esquema de protección de magistrados.
Caso Ferrero
Álvaro Perrone propone involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna
“Si atacan a la fiscal de Corte, nadie está a salvo", expresó Álvaro Perrone e insistió en ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas en la custodia judicial.