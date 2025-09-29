Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Beneficio

UTE y BPS lanzan descuento de hasta 40% en la luz para jubilados y pensionistas de bajos ingresos

El beneficio de UTE y BPS alcanzará a 30.000 usuarios en una primera etapa y se aplicará a consumos de hasta 150 kwh mensuales, consulte quiénes pueden acceder.

UTE y BPS lanzan descuento de hasta 40% en la luz para jubilados y pensionistas de bajos ingresos

UTE y BPS lanzan descuento de hasta 40% en la luz para jubilados y pensionistas de bajos ingresos

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

UTE y el BPS firmaron un nuevo convenio que permitirá a jubilados y pensionistas de menores ingresos acceder a un descuento de hasta 40% en la tarifa eléctrica. El beneficio, que se aplicará sobre consumos de hasta 150 kwh al mes, impactará de manera inmediata en unos 30.000 hogares, con la posibilidad de extenderse a más usuarios.

El acuerdo amplía el sistema creado en 2023, cuando se definió que el BPS proporcionara a UTE los datos de beneficiarios con ingresos inferiores a $20.000 que no estuvieran incluidos en el Bono Social de Energía Eléctrica.

Derecho fundamental

La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, destacó la importancia de la coordinación interinstitucional.

“La energía eléctrica es un derecho fundamental que tiene que llegar a todos y todas. Esto es lo que busca este acuerdo: mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, con transparencia y preservando los datos personales”, afirmó. El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, acompañó la firma, junto a las directoras del BPS Ana Clara Boussés y María Elena Lloveras, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

BPS y UTE unidos

Por su parte, la presidenta del BPS, Jimena Pardo, subrayó el valor del intercambio de información entre organismos públicos para afinar las políticas sociales. “Este convenio va a permitir evaluar beneficios que la UTE podrá brindar no solo a quienes ya tienen contrato eléctrico, sino también a usuarios del Estado uruguayo en general”, explicó.

Pardo señaló que el objetivo es reducir costos y mejorar la eficiencia en la gestión pública, sin perder de vista la necesidad de ampliar la protección social a quienes más lo necesitan.

Si bien el plan apunta inicialmente a 30.000 beneficiarios, tanto UTE como BPS aspiran a incrementar la cobertura progresivamente, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de cada usuario. La apuesta, coinciden las autoridades, es consolidar una política pública que alivie el bolsillo de los más vulnerables en un contexto de aumento de los costos de energía.

Dejá tu comentario

Te puede interesar