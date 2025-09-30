Homicidio en Peñarol: balearon a un hombre de 45 años desde una moto

Este martes se registró un homicidio en el barrio Peñarol: la víctima fue un hombre de 45 años que se encontraba en la vía pública cuando recibió disparos desde una moto.
El hecho de violencia tuvo lugar sobre las 08 horas de este martes, en la intersección de las calles Salamanca y Camino Santos. En esa esquina estaba la víctima cuando recibió varios impactos de bala de un sujeto que circulaba como acompañante en una moto.
Según consignó Subrayado, los agresores huyeron de la escena, mientras el hombre baleado se logró desplazar unos metros, pero finalmente cayó tendido en la calle, donde efectivos policiales hallaron su cuerpo.
El mencionado medio informó también que el hombre asesinado contaba con antecedentes penales. Policía Científica trabaja en la escena del crimen para determinar las circunstancias del hecho.