Política Lubetkin | Mario Lubetkin | Uruguay

"Dar una mano"

Mario Lubetkin: "Uruguay adoptará el término genocidio cuando lo haga Naciones Unidas"

“Lo más fácil sería hacer declaraciones muy bonitas, lo más difícil es actuar", señaló Lubetkin y añadió "nuestra preocupación es ayudar y acompañar".

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, salió al cruce de las críticas sobre la política exterior uruguaya en torno al genocidio que comete Israel. En entrevista con La Diaria Radio sostuvo que el discurso del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General de la ONU “causó muy buen impacto en América Latina y mucho más allá”.

Fieles a la ONU

Sobre el uso del término genocidio, reiteró que Uruguay seguirá el lenguaje oficial de la ONU, “Lo más fácil sería hacer declaraciones muy bonitas, lo más difícil es actuar. Hemos cumplido al 100 % con las decisiones de Naciones Unidas y lo seguiremos haciendo. Cuando el sistema internacional cambie el lenguaje, nosotros también lo haremos”.

Lubetkin señaló que se sigue con atención el informe de la comisión independiente de la ONU que ya concluyó que Israel comete genocidio, y que una votación formal podría estar cerca. “Nos aplicaremos a cualquiera de las decisiones que tomen las Naciones Unidas en relación a Gaza, lo hemos hecho, lo hacemos y lo haremos sin titubear”, aseguró.

El canciller también respondió a cuestionamientos por la presencia de Uruguay durante el discurso de Benjamín Netanyahu en la ONU. Aclaró que el país no asistió oficialmente: “El único presente fue un funcionario técnico que toma nota de todos los discursos”.

La coherencia de Uruguay

Destacó también la coherencia de Uruguay en todas las votaciones recientes. "A mí me gustaría que la ciudadanía se concentrara en eso para ver si nosotros somos coherentes con la razón por la cual hemos llegado al gobierno, sobre todo cuando hablamos de política exterior", sostuvo el ministro.

Orsi, que evitó mencionar a Israel o usar la palabra genocidio, advirtió en su intervención que “el objetivo central de las guerras actuales pareciera ser el exterminio”. Para Lubetkin, esa prudencia forma parte de una línea clara: "naturalmente, los amigos palestinos siguen y monitorean en general lo que hacemos. Supieron perfectamente que nosotros hicimos siete declaraciones en apenas ocho meses. Supieron que llamamos a consulta a la embajadora de Israel aquí. Supieron que ordenamos otro tipo de cosas, que algunas son públicas y otras no lo son. Y supieron también nuestra búsqueda, en el marco de este drama, de caminos para ayudar en concreto a la población de Gaza".

El canciller anunció además que el gobierno evalúa nuevas acciones humanitarias, enfocadas en salud y alimentación, que podrían canalizarse a través de Naciones Unidas. “En vez de declarar para después hacer, ahora estamos viendo los caminos”, afirmó.

“Nuestra preocupación fundamental es ayudar y acompañar el proceso internacional. Lo que el ciudadano tiene que entender es que es más fácil decir palabras y no hacer nada”, insistió Lubetkin.

