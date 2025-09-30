Hacete socio para acceder a este contenido

Asistencia regular

ANEP lanza campaña nacional contra el ausentismo escolar: "No faltar hoy es una oportunidad para mañana"

La iniciativa de la ANEP busca concientizar sobre la importancia de asistir a clases para romper con el ausentismo escolar.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), junto a Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Ceibal y Unicef, lanzó hoy una campaña nacional de sensibilización para promover la asistencia regular a clases y combatir el ausentismo escolar. Bajo el lema “No faltar hoy es una oportunidad para mañana”, la iniciativa busca concientizar a toda la sociedad sobre el impacto de la inasistencia en las trayectorias educativas.

El objetivo central es mejorar la concurrencia en la educación obligatoria para “garantizar trayectorias educativas continuas y sostenidas”, un concepto que ANEP agrupa bajo la estrategia “Cuidar los sueños”.

El ausentismo como barrera de derechos

Durante el lanzamiento, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, subrayó la gravedad del problema. Indicó que el estudiante que falta habitualmente no solo pierde aprendizajes y socialización, sino que se “aleja de la frazada que significa el sistema educativo”.

Caggiani enfatizó que la escuela funciona como un abrigo que garantiza otros derechos esenciales, como el acceso a la salud, la protección social y la seguridad. La campaña se basa en generar conocimiento y promover una cultura de la asistencia como un valor compartido.

Abordaje transversal e interinstitucional

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, aseguró que la problemática del ausentismo es estructural y multicausal, por lo que requiere un abordaje transversal e interdisciplinario con liderazgo del Gobierno y compromiso de toda la sociedad.

"La educación es la mejor oportunidad para construir el país que la sociedad merece", afirmó Mahía, haciendo un llamado a transformarla en una política de Estado.

Por su parte, la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, destacó el rol de la tecnología y la pedagogía en este desafío, buscando que “cada estudiante esté presente, aprenda y sea parte de un futuro que pueda construir desde hoy”.

Estrategias clave de la campaña

La estrategia nacional para mejorar la asistencia se basa en cuatro líneas de acción interconectadas:

  • Pedagógicas y de Acompañamiento: Fortalecer aprendizajes y asegurar la continuidad en el aula.

  • Sistemas de Alerta Temprana: Mejorar la información y la comunicación para monitorear la asistencia y actuar de forma oportuna.

  • Investigación y Concientización: Promover la cultura de la concurrencia.

  • Protección Socioeducativa en Territorio: Atender factores contextuales y acompañar a estudiantes y familias en situación de vulnerabilidad.

La campaña de difusión utilizará medios masivos, redes sociales y plataformas digitales con piezas audiovisuales, gráficas y radiales. Además, incluirá trabajo territorial y materiales para equipos de dirección, docentes, familias y estudiantes, promoviendo la reflexión sobre las causas y consecuencias del ausentismo.

