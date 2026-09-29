Ambiente y MGAP impulsan proyecto de ley para proteger ecosistema y pastizales

En el marco del Foro Regional de Pastizales y Pastores en América Latina y el Caribe, , el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, destacó que la producción y el cuidado del ambiente son compatibles y anunció que impulsará, junto con Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), un proyecto de ley para proteger el ecosistema y los pastizales de Uruguay.
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El encuentro, cuyo objetivo es impulsar la conservación y gestión sostenible de esos espacios naturales, fue organizado por los ministerios de Ambiente, Ganadería Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Carnes (INC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y coincide con la celebración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026.
Durante la apertura, Ortuño destacó el valor ambiental y productivo de estos ecosistemas y aseguró que son indispensables para la biodiversidad y la economía. “Nuestra visión, como país, es clara: buscamos conservar, restaurar y manejar de manera sostenible nuestros pastizales”, afirmó.
El jerarca aseveró que la conservación y la producción no son procesos necesariamente separados, sino que pueden representar uno mismo, hacia el desarrollo sostenible.
Compromisos asumidos por Uruguay
Ortuño recordó que Uruguay estableció compromisos concretos para avanzar en la conservación de los pastizales, incorporados tanto a las metas voluntarias de neutralidad en la degradación de las tierras como a la segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional —plan de acción presentado por el país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático—.
Al respecto, dijo que en ambos marcos globales “Uruguay se comprometió formalmente a reducir a la mitad la tasa de conversión de pastizales naturales a otros usos”.
En ese sentido, anunció que la cartera que representa, junto a la de Ganadería Agricultura y Pesca, promoverá la elaboración de un proyecto de ley para la protección y gestión sostenible de los pastizales.
“Esto demuestra que, lejos de ser una contradicción, el trabajo conjunto entre ambiente y producción es posible”, aseguró el ministro.