Ambiente y MGAP impulsan proyecto de ley para proteger ecosistema y pastizales

El jerarca aseveró que la conservación y la producción no son procesos necesariamente separados, sino que pueden representar uno mismo, hacia el desarrollo sostenible.

Compromisos asumidos por Uruguay

Ortuño recordó que Uruguay estableció compromisos concretos para avanzar en la conservación de los pastizales, incorporados tanto a las metas voluntarias de neutralidad en la degradación de las tierras como a la segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional —plan de acción presentado por el país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático—.

Al respecto, dijo que en ambos marcos globales “Uruguay se comprometió formalmente a reducir a la mitad la tasa de conversión de pastizales naturales a otros usos”.

En ese sentido, anunció que la cartera que representa, junto a la de Ganadería Agricultura y Pesca, promoverá la elaboración de un proyecto de ley para la protección y gestión sostenible de los pastizales.

“Esto demuestra que, lejos de ser una contradicción, el trabajo conjunto entre ambiente y producción es posible”, aseguró el ministro.