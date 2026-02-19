Amplían medidas por déficit hídrico: cuáles son y en qué departamentos

Por otra parte, la asistencia del Banco República (BROU) a micro, pequeños y medianos productores ganaderos y lecheros afectados por la sequía ubicados en los departamentos de Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, mediante el producto "Inversión en capital de trabajo" se extiende a los departamentos de Soriano, Flores, Durazno y Treinta y Tres.

Para todas las categorías ovinas y de ganado vacuno declaradas al 30 de junio de 2025, se asiste con los siguientes montos:

US$ 55 por vaca o novillo

US$ 35 por ternero/a y vaquillonas 1 a 2 años

US$ 15 por ovino

En cambio, para los productores lecheros, la asistencia es de US$ 75 por vaca “al momento del perfeccionamiento del crédito”, indica el texto del MGAP.

Esta última medida vencerá el 30 de abril de 2027.

Según el ministerio, hasta el próximo 30 de junio no se exigirá el pago de capital, sino que deberán cancelar únicamente los intereses generados hasta ese momento. “El capital se pagará en dos cuotas: el 40% del capital, más los intereses correspondientes, con vencimiento el 31 de octubre de 2026, y el 60% restante del capital, más intereses correspondientes, se pagará al 30 de abril de 2027”, señala el comunicado, y añade que la tasa de interés contará con una bonificación de 0,25 puntos.

Medidas para productores familiares

Por otra parte, se extienden las medidas específicas para productores familiares de hasta 100 hectáreas pertenecientes a la Comisión Nacional de Estudio Agronómico de la Tierra (Coneat), quedando comprendidos los departamentos de Soriano, Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José, Canelones, Montevideo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha.

Además, se anuncia la generación de una línea especial para la atención de déficit hídrico del Programa Microcrédito Rural, que estará disponible en los Comité de Crédito Locales. Ésta consistirá en créditos de hasta $ 100.000 por unidad productiva familiar a una tasa anual de 15% y un plazo de hasta 24 meses. a destinar en la producción agropecuaria, el reinicio del ciclo productivo, la alimentación de animales y las mejoras de agua para el predio.

También, la Dirección General de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Desarrollo pondrán a disposición una línea especial denominada Fondos Rotatorios de Alimentación, disponible para Organizaciones de Productores para brindar un préstamo de hasta US$ 1.000 por productor destinados a la alimentación animal. El plazo del crédito es de 12 meses con una tasa efectiva anual del 3%.

Por último, se amplía la línea de crédito de República Microfinanzas para el sector ganadero, quedando comprendidos los departamentos de Soriano, Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José, Canelones, Montevideo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha.