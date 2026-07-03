Más de 500 familias de Nuevo Comienzo accedieron a conexión eléctrica y agua potable

Cabrera mencionó que también “se trabajó con las cooperativas para que las instalaciones interiores estén seguras y en condiciones y la familia pueda desarrollar sus tareas”, ya que “hoy por hoy la energía eléctrica nos atraviesa en todas las actividades”. La jerarca señaló que el programa de regularización contiene una visión “solidaria” e “inclusiva”, que permite que “nuevas familias aporten para que otras más se sigan sumando a este plan de inclusión”. “Tenemos más de 80.000 familias regularizadas desde 2013 y apostamos a que esto se siga multiplicando”, agregó.

11.500 metros de tubería

Por su parte, Ferreri sostuvo que la inauguración de las obras no supone solamente “poder abrir la canilla y que salga agua”, sino también una factura que sirva como constancia de domicilio para, de este modo, poder hacer trámites públicos y tener acceso a créditos. “Esto es pasar a ser verdaderamente sujetos de derecho”, subrayó.

Ferreri comentó que OSE colocó aproximadamente 11.500 metros de tubería. Está previsto que las familias de Nuevo Comienzo accedan a una tarifa bonificada de 185 pesos mensuales. “Hoy venimos a mostrar que las obras se hicieron en los tiempos y de la manera que dijimos que se iban a hacer”, subrayó el jerarca.

“En este barrio, donde viven 500 familias, no tenían agua potable y no tenían conexión a la luz y la electricidad. Nosotros vinimos en noviembre del año pasado, hicimos los relevamientos, comenzamos las obras, lo mismo hizo un poquito después UTE, y hoy día todas estas familias tienen conexión al agua potable y están en proceso de tener también la conexión a la luz, y vemos cómo también se está poniendo el alumbrado público”, destacó el presidente de OSE.