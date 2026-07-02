Los cuatro vehículos militares que el Ministerio de Defensa le prestó al Ministerio del Interior para el patrullaje policial de los barrios más violentos de Montevideo, llegaron desde el Batallón Mecanizado de Florida y están siendo ploteados para que tengan una identificación de la Policía, dijo a Subrayado el ministro del Interior Carlos Negro.
Patrullaje en blindados del Ejército
Ministerio del Interior plotea los vehículos militares para salir a patrullar en 10 días
Las tanquetas que el Ministerio de Defensa le prestó al Ministerio del Interior para patrullar algunos los barrios son ploteados con la identificación de la Policía que también capacita a sus funcionarios para conducirlos.