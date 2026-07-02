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Política vehículos | militares | Ministerio del Interior

Patrullaje en blindados del Ejército

Ministerio del Interior plotea los vehículos militares para salir a patrullar en 10 días

Las tanquetas que el Ministerio de Defensa le prestó al Ministerio del Interior para patrullar algunos los barrios son ploteados con la identificación de la Policía que también capacita a sus funcionarios para conducirlos.

Vehículos militares llegaron desde el Batallón de Florida para ser utilizados por la Policía.

Vehículos militares llegaron desde el Batallón de Florida para ser utilizados por la Policía.
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Por Redacción Caras y Caretas

Los cuatro vehículos militares que el Ministerio de Defensa le prestó al Ministerio del Interior para el patrullaje policial de los barrios más violentos de Montevideo, llegaron desde el Batallón Mecanizado de Florida y están siendo ploteados para que tengan una identificación de la Policía, dijo a Subrayado el ministro del Interior Carlos Negro.

El jerarca indicó además que un grupo de funcionarios policiales será capacitado para conducir estos vehículos y estimó que en unos 10 días estarán en condiciones de patrullar en los vehículos blindados del Ejército Nacional.

A la espera de los vehículos Mamba

Si bien la decisión fue del presidente Yamandú Orsi, primero fue anunciado por Negro en la comisión de Seguridad del Parlamento. Luego de algunos malos entendidos, se confirmó la firma de un convenio entre Defensa e Interior para que la Policía utilice 12 vehículos militares en tareas de patrullaje policial en los barrios con mayor índice de criminalidad y violencia.

En un principio se informó que para ese cometido la Policía Nacional utilizaría los vehículos Mamba que fueron donados por el gobierno de Estados Unidos (EEUU) a Uruguay para ser llevados por el Ejército uruguayo a las Misiones de Paz de la ONU.

El Ministerio del Interior espera ahora la autorización de EEUU para cambiar el destino de esa donación para poder utilizarlos en el patrullaje en Montevideo y la zona metropolitana, como tenía planeado en un principio la cartera de seguridad pública.

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