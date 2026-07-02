Ministerio del Interior plotea los vehículos militares para salir a patrullar en 10 días

En un principio se informó que para ese cometido la Policía Nacional utilizaría los vehículos Mamba que fueron donados por el gobierno de Estados Unidos (EEUU) a Uruguay para ser llevados por el Ejército uruguayo a las Misiones de Paz de la ONU.

El Ministerio del Interior espera ahora la autorización de EEUU para cambiar el destino de esa donación para poder utilizarlos en el patrullaje en Montevideo y la zona metropolitana, como tenía planeado en un principio la cartera de seguridad pública.