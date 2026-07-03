COFE denuncia "política de ajuste" y el "recorte de más de mil millones de pesos"

"No estamos ante una limitación en la provisión de vacantes, sino ante la eliminación definitiva de cargos de ingreso y ascenso, consolidando un achique permanente del Estado", informaron en un comunicado este jueves.

El martes, el Poder Ejecutivo le entregó el proyecto al Parlamento, donde cada cámara tendrá 45 días para debatir y aprobar la iniciativa. El oficialismo cuenta con mayoría en la Cámara de Senadores, pero no en la de Diputados.

Denuncia de COFE

COFE expresó que "se eliminan cargos vacantes de ingreso y de ascenso, correspondientes a escalafones de servicio, administrativos, técnicos y profesionales", además denunció que "se reducen cargos de ingreso a la función pública, se afecta la carrera administrativa y los ascensos, y se debilita la capacidad de los organismos para brindar servicios a la población".

Por otra parte, señalaron que "al mismo tiempo, se crean nuevas estructuras, como la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales" con "funciones que hoy ya son desarrolladas por distintos organismos del Estado, entre ellos la Dirección Nacional de Catastro".

Aumento del gasto

El aumento del gasto en US$ 31 millones previsto en la Rendición de Cuentas se financiará con la aplicación del Impuesto Específico Interno (IMESI) que se aplicará a los autos eléctricos de determinado valor y con los impuestos que fueron votados en 2025, dijo el ministro de Economía Gabriel Oddone.

La Rendición de Cuentas prevé este aumento, además de la asignación de US$ 50 millones que ya habían sido votados en el Presupuesto Nacional. El ministro de Economía ha dicho, sin embargo, que esto no altera las metas presupuestales y fiscales.

El gasto adicional de US$ 31 millones está destinado, sobre todo, a la unificación del sistema de transferencias para combatir la pobreza infantil. Esto redundará en la unificación de cuatro partidas distintas en una sola y en un aumento del monto (llegando a los $ 10 mil mensuales por niño), que tendrá en cuenta la situación socioeconómica de cada hogar.