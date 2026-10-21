Ana Olivera advierte una estrategia opositora para "minar la confianza" del Gobierno

También fue consultada sobre las críticas y pedidos de renucia a las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), a lo que respondió que tiene que ver con la misma intención de "minar la cofianza". En tal sentido aseguró que "el golpeteo contra la JUTEP" comenzó durante el tratamiento del Presupuesto Nacional: "La mayor parte de los artículos que la JUTEP planteó no fueron votados no fueron votados y fueron argumentados en contra". También se refirió a una campaña para plantear la desconfianza hacia la presidenta Ana Ferraris y hacia el vicepresidente Alfredo Asti.

Consultada sobre si la conducta del FA cuando le tocó actuar desde la oposición mantenía una lógica similar respecto a la JUTEP, Olivera marco diferencia contundente. "Nosotros fuimos muy cuidadosos (...) en el cuidado de no desgastar las herramientas", manifestó.

"El Congreso fue excelente"

Por otra parte, la exlegisladora evaluó de forma positiva el estado de la coalición de izquierda luego del Congreso celebrado el pasado fin de semana. Explicó que el Frente Amplio arribó a dicho encuentro tras un proceso previo de acumulación política y territorial en todo el país a través de la iniciativa El FA te escucha, pero en su nueva versión: "Implicó recorrer el país, ahora como gobierno, escuchando a las organizaciones sociales, escuchando sus preocupaciones y también reuniéndonos con la orgánica del Frente Amplio en cada departamento. Solamente faltó hacerlo en Canelones, que se va a hacer después del Congreso".

De acuerdo a Olivera, el FA te escucha "no terminó ahí, sino que esas preocupaciones fueron trasladadas al Ejecutivo y a los ministros o integrantes del secretariado, para luego regresar al territorio con respuestas. La entrevistada valoró que se regresó con respuestas, aunque no en todos los casos fueran "las que la gente quería escuchar", pero remarcó la "coherencia" de cumplir con lo pautado.

Como ejemplo de este trabajo territorial citó las reuniones mantenidas en Lavalleja por el proyecto Casupá o las asambleas organizadas en Montevideo, las cuales definió como instancias de debate franco y cercano a la ciudadanía. "Fuimos a Lavalleja y estuvimos con los trabajadores de Adeom, estuvimos con la gente de Ancap por el tema del Portland, o sea, nos metimos en todos los líos. Eso es lo que tenés que hacer", aseguró.

También contó que fueron recibidos por miembros de la Federación Rural, que aún no se habían pronunciado sobre el tema de Casupá, quienes les comentaron que un grupo de productores se sentían afectados, intercambio para el que sentían que les faltaba información. "Nosotros dijimos vamos a volver y vamos a volver con quien tenemos que volver. Y a los 15 días fuimos con [Javier] Ferreri y fue una discusión interesantísima, donde les pudo explicar de punta a punta por qué no era más barato lo de Juan Lacace. Creo que nos fuimos a las 12 de la noche de allá, en una discusión que fue de un nivel de franqueza imponente, uno de los integrantes se puso a llorar. Eso es hacer política. La mejor política es tejer, es cuando tenés certeza de lo que estás haciendo, poner convicción".

Finalmente, destacó la alta participación de las bases y comités en la previa y durante el desarrollo del Congreso."La mayor parte de los comités hicieron cuatro y cinco reuniones de debate (...) se llenó de política, y por eso el Congreso fue excelente, porque se discutió de política", concluyó.