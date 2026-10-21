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Política

mensaje en un video

Presidente Orsi aquejado por un pico de presión; no fue a Buenos Aires

El presidente Yamandú Orsi estuvo ausente de la ceremonia de presentación del buque China Zorrilla, un quebranto de salud se lo impidió.

Orsi no pudo viajar a Buenos Aires.

Orsi no pudo viajar a Buenos Aires.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Pablo Silva Galván

Un pico de presión impidió al presidente Yamandú Orsi estar presente en Buenos Aires en la presentación del buque China Zorrilla, de la empresa Buquebus, el primero del mundo enteramente eléctrico.

Alejandro Sánchez, quien representó al Poder Ejecutivo en la ceremonia, informó que el mandatario sufrió un pico de presión y los médicos le recomendaron reposo. "No es nada grave", aseguró.

Por su parte, Orsi envió un mensaje de saludo que se transmitió por video. "En primer lugar, las disculpas de no poder estar acompañándolos ahí en este día tan especial", comenzó diciendo el presidente. Y agregó: A veces la salud nos avisa que no podemos hacer algunas cosas".

Envió "un abrazo enorme a Juan Carlos (López Mena, propietario de Buquebus) y a su familia y un agradecimiento por la confianza permanente, tanto por nuestro país como por la Argentina, y yo creo que si algo simboliza la unión de este pueblo que nació, como decía Pepe (Mujica), de la misma matriz, es lo que está haciendo Buquebus desde hace años".

"Gracias por seguir conectándonos y que tengan una muy buena fiesta, que nos la merecemos todos. Abrazos", finalizó el mensaje del mandatario.

Buque eléctrico

La presentación de China Zorrilla reunió a diversos empresarios y funcionarios de gobierno de Argentina y Uruguay. Se trata de un ferry 100% eléctrico que conectará Montevideo con Buenos Aires.

Alejandro Sánchez destacó que la inversión representa una oportunidad para Uruguay en materia de empleo, turismo e infraestructura. “Cuando una empresa hace inversiones y apuesta al país, lo que hay que hacer es agradecerle, reconocer ese esfuerzo y ponerse a la orden para que siga avanzando la inversión en Uruguay”, afirmó.

El buque tiene una capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Tiene 130 metros de eslora (largo) y está construido en aluminio naval por el astillero Incat de Tasmania, Australia.

Cuenta con ocho motores eléctricos a chorro alimentados por un gran sistema de baterías y 3.000 metros cuadrados de áreas de recreación, el freeshop más grande del mundo y WiFi satelital.

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