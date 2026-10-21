Presidente Orsi aquejado por un pico de presión; no fue a Buenos Aires

Envió "un abrazo enorme a Juan Carlos (López Mena, propietario de Buquebus) y a su familia y un agradecimiento por la confianza permanente, tanto por nuestro país como por la Argentina, y yo creo que si algo simboliza la unión de este pueblo que nació, como decía Pepe (Mujica), de la misma matriz, es lo que está haciendo Buquebus desde hace años".

"Gracias por seguir conectándonos y que tengan una muy buena fiesta, que nos la merecemos todos. Abrazos", finalizó el mensaje del mandatario.

Buque eléctrico

La presentación de China Zorrilla reunió a diversos empresarios y funcionarios de gobierno de Argentina y Uruguay. Se trata de un ferry 100% eléctrico que conectará Montevideo con Buenos Aires.

Alejandro Sánchez destacó que la inversión representa una oportunidad para Uruguay en materia de empleo, turismo e infraestructura. “Cuando una empresa hace inversiones y apuesta al país, lo que hay que hacer es agradecerle, reconocer ese esfuerzo y ponerse a la orden para que siga avanzando la inversión en Uruguay”, afirmó.

El buque tiene una capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Tiene 130 metros de eslora (largo) y está construido en aluminio naval por el astillero Incat de Tasmania, Australia.

Cuenta con ocho motores eléctricos a chorro alimentados por un gran sistema de baterías y 3.000 metros cuadrados de áreas de recreación, el freeshop más grande del mundo y WiFi satelital.