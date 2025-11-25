La situación humanitaria en Cisjordania atraviesa su momento más crítico en décadas, según ha advertido el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA). La agencia de la ONU atribuye esta grave crisis al aumento de los ataques de las fuerzas israelíes y de colonos, y al impacto negativo de la violencia sistemática de los ocupantes, la cual genera desplazamientos masivos e incrementa la vulnerabilidad de diversos grupos poblacionales, con énfasis en los niños.
Horror
ONU denuncia violencia sistemática de Israel y crisis humanitaria en Cisjordania
