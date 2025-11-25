ONU denuncia violencia sistemática de Israel y crisis humanitaria en Cisjordania

Franja de Gaza

Organizaciones de derechos humanos han advertido que, desde el inicio de la última ofensiva contra la Franja de Gaza en octubre de 2023, se ha registrado una escalada de incursiones militares, confiscación de tierras, expansión de asentamientos y bloqueos viales en Cisjordania, en un patrón que profundiza la fragmentación territorial y social del pueblo palestino.

En este contexto, la Oficina de Información de los Prisioneros (ASRA) añadió que más de 90 niños palestinos permanecen secuestrados sin cargos formales en prisiones israelíes. Los menores fueron arbitrariamente arrestados y permanecen bajo órdenes de detención administrativa, con sucesivas prórrogas que convierten tal medida en un "castigo abierto". ASRA denunció que “son juzgados ante tribunales militares ilegales, se les niega tratamiento médico y se les obliga a pasar largos periodos expuestos al frío y la lluvia, sin suficiente comida ni contacto con el exterior”. Añadió que una cifra indeterminada fueron víctimas de desaparición forzada.

Finalmente, UNRWA insistió en la necesidad urgente de que la comunidad internacional redoble los esfuerzos para proteger a la población civil, especialmente a los menores, quienes siguen cargando con el peso más devastador de un conflicto que parece no tener fin.