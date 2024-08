Andrés Ojeda quiso patear el tablero pero líderes de la coalición lo dejaron solo

Ojeda quedó sin apoyo en la coalición

Todo se fue encrespando más, cuando se conoció que la Cámara Uruguaya de Turismo se encuentra organizando un evento para el 8 de agosto en el que propusieron que participaran los presidenciables de la coalición con 15 minutos cada uno, mientras que sugirieron que Orsi lo hiciera por el espacio de una hora. Esto también molestó a Ojeda quien volvió a reclamar al respecto.

Pero sus pedidos no fueron escuchados por los lideres de la coalición. Delgado, Manini Ríos y Mieres aceptaron la propuesta de hablar 15 minutos cada uno dejándole 60 minutos al frenteamplista Yamandú Orsi, de acuerdo a lo informado por El País.

En declaraciones recogidas por el mencionado medio, el candidato por el Partido Independiente dijo: “como yo lo veo, es perjudicial para el propio Orsi. A nosotros 15 minutos nos parece un tiempo aceptable para exponer lo que pensamos sobre el tema del turismo”, dijo Mieres. Por su parte Manini Ríos dijo: "A mí no me molesta. Que Orsi hable cuatro horas. A mí que me den los 15 minutos que preciso para hacer llegar mi mensaje" remarcó el líder de Cabildo Abierto al citado medio.