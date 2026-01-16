Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política ANP | Lobraus | puerto de Montevideo

Incuplimiento

ANP decidió rescindir concesión a la empresa portuaria Lobraus

Lobraus Puerto Libre S.A. incumplió el contrato con la ANP para la construcción y explotación de un complejo logístico dentro del puerto de Montevideo.

ANP resolvió rescindir la concesión a Lobraus Puerto Libre S.A.

ANP resolvió rescindir la concesión a Lobraus Puerto Libre S.A.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) resolvió en la reunión del pasado miércoles 14 de enero, rescindir el contrato de concesión otorgado a la empresa Lobraus Puerto Libre S.A. para la construcción y explotación de un complejo logístico dentro del puerto de Montevideo.

La decisión de la ANP se debe al incumplimiento del acuerdo originado en la Licitación Pública Nº II/13, adjudicada en setiembre de 2013 que fue oficializada a partir del contrato Nº 1869, firmado el 15 de enero de 2016 entre Lobraus Puerto Libre S.A. y la ANP.

La decisión fue aprobada por unanimidad, con los votos del presidente del organismo, Pablo Genta, y del vicepresidente, Constante Mendiondo. En tanto, el director vocal Jorge Gandini se excusó de participar debido a las acciones en curso que la empresa involucrada presentara oportunamente en su contra.

Según la resolución, la decisión se fundamenta por una acumulación de incumplimientos contractuales que, de acuerdo con la ANP, se extendieron durante más de una década.

Incumplimientos en las inversiones y obras comprometidas

En noviembre de 2018, el contrato (firmado exactamente hace 10 años) fue modificado, ampliándose el área concesionada para la empresa portuaria lo que dio inicio al cómputo de los plazos para la ejecución de las inversiones comprometidas. Pero Lobraus Puerto Libre S.A. solo construyó la primera mitad del depósito proyectado, mientras que las obras del galpón y la torre de oficinas nunca se realizaron.

El Pliego de Condiciones Particulares del contrato establecía que el concesionario debía ejecutar la totalidad de las obras en un plazo máximo de tres años a partir del acta de entrega, con un cronograma anual de inversiones cuyo incumplimiento habilitaba a la ANP a ejercer su potestad sancionatoria, incluyendo la rescisión de la concesión (lo que se resolvió el miércoles 14) y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Deudas por canon portuario

La segunda causal considerada relevante por la ANP para rescindir la concesión a Lobraus Puerto Libre S.A. fue la considerable deuda que la empresa tenía con la ANP por concepto de canon portuario, por la ocupación del espacio dentro del recinto portuario.

Según la resolución, al 10 de diciembre de 2025 la deuda de Lobraus por este concepto ascendía a US$ 363.168, acumulando diez meses consecutivos de atraso.

El contrato establece que el atraso en el pago del canon por un período mínimo de tres meses también constituye causal de rescisión.

La resolución de la ANP queda ahora supeditada a la aprobación del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, pero antes habrá un dictamen del Tribunal de Cuentas de la República al respecto.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar