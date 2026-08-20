Aprobación de la gestión de Yamandú Orsi registra leve mejora en julio

Cifra también analiza la evolución de los juicios desde el inicio de su gestión. Se observa que en 2025 la aprobación de la gestión presidencial fue aumentando hasta setiembre, cuando el 43% aprobaba, y desde entonces empezó a caer. En junio de este año se registró la proporción más baja de aprobación de la serie, cuando apenas un quinto aprobaba y casi dos tercios desaprobaba. La encuesta actual corta la tendencia: aunque el balance de juicios sigue siendo negativo, sube 6 puntos porcentuales (de 20 a 26%) la proporción que aprueba, y baja 8 puntos (de 65 a 57%) la proporción que desaprueba.

Agrega que sigue habiendo más personas que simpatizan con Orsi que las que aprueban su gestión: hoy 43% expresa simpatía y 42% antipatía. Entre los frenteamplistas, más de 7 de 10 sienten simpatía hacia él; entre los demás votantes la mayoría expresa antipatía, y ese sentimiento es más extendido entre los votantes de la Coalición –63% siente antipatía hacia Orsi y apenas 17% simpatiza.