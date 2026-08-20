Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

desaprobación sigue alta

Aprobación de la gestión de Yamandú Orsi registra leve mejora en julio

Mientras la aprobación registró un aumento de 6% respecto al mes pasado, la desaprobación bajó de 65 a 57%.

Mejora aprobación a Orsi. Poco, pero mejora.

Mejora aprobación a Orsi. Poco, pero mejora.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La aprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi registró en junio una leve mejoría al pasar de 20% en junio a 26%. Así lo indica una encuesta de la consultora Cifra dada a conocer este jueves. Hoy casi la mitad de los votantes del Frente Amplio aprueba la gestión presidencial y casi un tercio la desaprueba.

Luego de un año y medio de gestión, el 26% aprueba el desempeño de Yamandú Orsi como presidente y el 57% lo desaprueba. Un 10% adicional ni aprueba ni desaprueba, y otro 7% no tiene opinión.

Aprobación de votantes

Hoy casi la mitad de los votantes del Frente Amplio aprueba la gestión presidencial y casi un tercio la desaprueba, indica Cifra. Entre los votantes de la coalición 8 de cada 10 desaprueban. Entre los menos politizados, que no dicen o no recuerdan su voto, más de dos tercios desaprueban y sólo el 14% aprueba.

Cifra también analiza la evolución de los juicios desde el inicio de su gestión. Se observa que en 2025 la aprobación de la gestión presidencial fue aumentando hasta setiembre, cuando el 43% aprobaba, y desde entonces empezó a caer. En junio de este año se registró la proporción más baja de aprobación de la serie, cuando apenas un quinto aprobaba y casi dos tercios desaprobaba. La encuesta actual corta la tendencia: aunque el balance de juicios sigue siendo negativo, sube 6 puntos porcentuales (de 20 a 26%) la proporción que aprueba, y baja 8 puntos (de 65 a 57%) la proporción que desaprueba.

Agrega que sigue habiendo más personas que simpatizan con Orsi que las que aprueban su gestión: hoy 43% expresa simpatía y 42% antipatía. Entre los frenteamplistas, más de 7 de 10 sienten simpatía hacia él; entre los demás votantes la mayoría expresa antipatía, y ese sentimiento es más extendido entre los votantes de la Coalición –63% siente antipatía hacia Orsi y apenas 17% simpatiza.

Te puede interesar