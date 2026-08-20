La aprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi registró en junio una leve mejoría al pasar de 20% en junio a 26%. Así lo indica una encuesta de la consultora Cifra dada a conocer este jueves. Hoy casi la mitad de los votantes del Frente Amplio aprueba la gestión presidencial y casi un tercio la desaprueba.
desaprobación sigue alta
Aprobación de la gestión de Yamandú Orsi registra leve mejora en julio
Mientras la aprobación registró un aumento de 6% respecto al mes pasado, la desaprobación bajó de 65 a 57%.