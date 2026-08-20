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Política Sebastián Marset | Tatiana Marset | abogada

Santa Cruz de la Sierra

Tatiana Marset salió de la cárcel y dijo que quiere ser abogada

La hermana de Sebastián Marset brindó una conferencia de prensa tras salir de la cárcel y adelantó que planea quedarse en Bolivia para estudiar Derecho.

Tatiana Marset salió de la cárcel en Bolivia.

Tatiana Marset salió de la cárcel en Bolivia.
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Por Redacción Caras y Caretas

Tatiana Marset, de 22 años, salió del penal de Palmasola la noche del miércoles 19 para cumplir detención domiciliaria en Santa Cruz de la Sierra, donde esta tarde brindó una conferencia de prensa en la que afirmó que se quedará en Bolivia porque no tiene "nada que ocultar" y su intención es continuar con sus estudios de Derecho.

Seguirá estudiando derecho en Bolivia

La medio hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, afirmó que continuará en Bolivia para centrarse en sus estudios en la carrera de Derecho. “La verdad, es que voy a estudiar porque a mí me llegaron rumores que estaban diciendo que yo me iba a fugar, pero no. La verdad es que yo me voy quedar acá, no tengo necesidad de irme, porque yo no escondo nada, y voy a estudiar como el juez me lo ordenó”, manifestó.

"Por ahora quiero terminar mis estudios, quiero terminar mi carrera. No quiero que me presionen tanto (…), quiero estar tranquila", señaló sobre las actividades que seguirá ahora que está fuera del penal. "Estudiaba Derecho en Uruguay y tuve que abandonar la universidad por el tema del apellido también, con todo lo que he pasado en el penal me dieron más ganas de estudiar las leyes", explicó la joven.

La situación judicial de Tatiana Marset

Tatiana estuvo privada de libertad durante cinco meses, mientras se investigaba su presunta participación en la organización criminal liderada por su hermano, quien enfrenta un complicado proceso en la Justicia de Estados Unidos. Cuando fue consultada sobre cómo ha visto la detención de su hermano Sebastián, expresó: “Yo de él no voy a hablar”.

La joven fue detenida el pasado 13 de marzo en un operativo realizado en el barrio Las Palmas de la ciudad de Santa Cruz, en el que también fue arrestado Sebastián Marset. Tatiana fue localizada y capturada en una “casa de seguridad” y fue acusada por la Justicia de Bolivia por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, portación o tráfico de armas y legitimación de ganancias ilícitas.

Tatiana Marset salió de la cárcel en Bolivia.

Tatiana Marset salió de la cárcel en Bolivia.

El pasado 21 de julio, la Justicia de ese país dispuso la detención domiciliaria de Tatiana. La medida establece que tiene prohibido asistir a lugares donde concurran los testigos, además de contar con arraigo, presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público.

Deberá cumplir con la detención domiciliaria en la vivienda de su abogada y en este régimen tendrá ciertas restricciones, custodia policial permanente y un horario controlado de arresto de 20:00 hs. hasta las 06:00.

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