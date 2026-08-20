Tatiana Marset salió de la cárcel y dijo que quiere ser abogada

La situación judicial de Tatiana Marset
Tatiana estuvo privada de libertad durante cinco meses, mientras se investigaba su presunta participación en la organización criminal liderada por su hermano, quien enfrenta un complicado proceso en la Justicia de Estados Unidos. Cuando fue consultada sobre cómo ha visto la detención de su hermano Sebastián, expresó: “Yo de él no voy a hablar”.
La joven fue detenida el pasado 13 de marzo en un operativo realizado en el barrio Las Palmas de la ciudad de Santa Cruz, en el que también fue arrestado Sebastián Marset. Tatiana fue localizada y capturada en una “casa de seguridad” y fue acusada por la Justicia de Bolivia por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, portación o tráfico de armas y legitimación de ganancias ilícitas.
Tatiana Marset salió de la cárcel en Bolivia.
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El pasado 21 de julio, la Justicia de ese país dispuso la detención domiciliaria de Tatiana. La medida establece que tiene prohibido asistir a lugares donde concurran los testigos, además de contar con arraigo, presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público.
Deberá cumplir con la detención domiciliaria en la vivienda de su abogada y en este régimen tendrá ciertas restricciones, custodia policial permanente y un horario controlado de arresto de 20:00 hs. hasta las 06:00.