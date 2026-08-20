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Mundo

atentado

Evo Morales denuncia complot del gobierno para asesinarlo

Sostiene el exmandatario que se fraguó en EEUU un operativo para intervenir en la zona en donde reside y que hay orden de matarlo.

Evo Morales responsabiliza al gobierno por complot..

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El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció la existencia de un complot para asesinarlo que contaría con la coordinación del gobierno de su país y entidades gubernamentales de EEUU. El atentado se llevaría a cabo bajo la apariencia de un operativo de seguridad.

"La orden es acabar con la vida de Evo utilizando uniformados y sicarios. Si algo llega a pasar, el responsable es el presidente y su ministro de defensa", señala Morales en un publicación en su cuenta de la red X.

"Quiero denunciar, ante el pueblo boliviano, la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, que por información de militares y policías patriotas tomamos conocimiento de un nuevo operativo que pretenden ejecutar en el trópico de Cochabamba por instrucción de Rodrigo Paz", indica el exmandatario.

Recordó que el ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, viajó a Estados Unidos donde "estuvo planificando junto al gobierno estadounidense esta acción contra la vida".

Indicó que también, la pareja de Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Rodrigo Paz y uno de los promotores de los movimientos de ultraderecha en el continente, "declaró a los medios de comunicación que este mes de agosto Cerimedo estuvo en EEUU coordinando el apoyo logístico para una intervención en nuestra región. Todo coincide".

Orden de matarlo

Agrega que fue advertido de que "no habrá captura", sino, que por contrario, "para salvarse de las graves acusaciones hechas contra el gobierno sobre narcotráfico, corrupción, terrorismo de Estado y otras", la orden "es acabar con la vida de Evo utilizando uniformados y sicarios. Si algo llega a pasar, el responsable es el presidente y su ministro de defensa".

Culmina señalando su voluntad de resistir: "No vamos a asustarnos ni rendirnos, estamos en una lucha por Bolivia y por las próximas generaciones, resistiendo al retorno del modelo neoliberal saqueador, empobrecedor y entreguista de nuestros recursos naturales".

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