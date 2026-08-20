Evo Morales denuncia complot del gobierno para asesinarlo

Recordó que el ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, viajó a Estados Unidos donde "estuvo planificando junto al gobierno estadounidense esta acción contra la vida".

Indicó que también, la pareja de Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Rodrigo Paz y uno de los promotores de los movimientos de ultraderecha en el continente, "declaró a los medios de comunicación que este mes de agosto Cerimedo estuvo en EEUU coordinando el apoyo logístico para una intervención en nuestra región. Todo coincide".

Orden de matarlo

Agrega que fue advertido de que "no habrá captura", sino, que por contrario, "para salvarse de las graves acusaciones hechas contra el gobierno sobre narcotráfico, corrupción, terrorismo de Estado y otras", la orden "es acabar con la vida de Evo utilizando uniformados y sicarios. Si algo llega a pasar, el responsable es el presidente y su ministro de defensa".

Culmina señalando su voluntad de resistir: "No vamos a asustarnos ni rendirnos, estamos en una lucha por Bolivia y por las próximas generaciones, resistiendo al retorno del modelo neoliberal saqueador, empobrecedor y entreguista de nuestros recursos naturales".