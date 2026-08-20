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Política

encuentro en montevideo

Pereira: "Las izquierdas no solo militan por ganar elecciones, militan por cambiar la vida"

Se realizó el Montevideo el relanzamiento de la revista Nueva Sociedad con un coloquio que reunió a dirigentes de la izquierda de la región.

Fernando Pereira estuvo en el lanzamiento de Nueva Sociedad.

Fernando Pereira estuvo en el lanzamiento de Nueva Sociedad.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, saludó que la izquierda de América Latina se reúna y organice su acción política. Recordó que las izquierdas “no solo militan por ganar elecciones, militan por cambiar la vida de la gente”.

Pereira habló con la prensa al finalizar el lanzamiento de una nueva edición de la revista Nueva Sociedad, en el marco del cuál se realizó el conversatorio "Dónde está la izquierda".

"Está bueno que la izquierda latinoamericana empiece a juntarse como lo hizo en Barcelona, como lo hizo en Santiago de Chile para pensar el futuro del mundo, el futuro de la izquierda; un mundo con reglas es parte de una tradición uruguaya muy potente", destacó. Y agregó que una tarea necesaria es la de construir una "izquierda sin exclusiones", a la que en Uruguay se construyó en la década del 70, "una cosa que nosotros queremos poner en el debate de las izquierdas". "El construir izquierdas que dejan de ser testimoniales para ser izquierdas forjadoras de los cambios, de la cultura de cambiar, de la cultura de generar países con oportunidades, es parte de la tradición de las izquierdas".

Y estas izquierdas, agregó, que "luchan por mayor justicia social, por mayor libertad, por mayores niveles de igualdad, en algún punto se tienen que juntar a reflexionar sobre el futuro, dejar de ser un libro de quejas para construir la izquierda del futuro".

Izquierda del futuro

Destacó que ese es el objetivo que se propone el Congreso del Frente Amplio de Uruguay, como también lo hacen el Frente Amplio de Chile, el PT de Brasil, la izquierda colombiana y la izquierda centroamericana.

Subrayó la participación en el encuentro del expresidente chileno Gabriel Boric, sobre cuya intervención dijo que "ayuda a pensar el futuro". finalmente, una persona joven, que asumió el gobierno con 36 años, que lo termina con 40, es una experiencia de gobierno sumamente interesante. No logró ganar otra elección, pero las izquierdas no solo militan por ganar elecciones, militan por cambiar la vida de la gente y esa militancia no se deja por ganar o perder una elección", señaló.

Boric en Montevideo

Por su parte, Boric, en su intervención, destacó que "la izquierda está acá, la izquierda está viva, la izquierda está pensando, estamos debatiendo, estamos intercambiando experiencias, aprendiendo de las derrotas y defendiendo también aquello de lo que nos sentimos orgullosos". Y lo primero que me interesa transmitirles es que defendamos con orgullo nuestra posición política”.

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