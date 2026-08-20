Pereira: "Las izquierdas no solo militan por ganar elecciones, militan por cambiar la vida"

Y estas izquierdas, agregó, que "luchan por mayor justicia social, por mayor libertad, por mayores niveles de igualdad, en algún punto se tienen que juntar a reflexionar sobre el futuro, dejar de ser un libro de quejas para construir la izquierda del futuro".

Izquierda del futuro

Destacó que ese es el objetivo que se propone el Congreso del Frente Amplio de Uruguay, como también lo hacen el Frente Amplio de Chile, el PT de Brasil, la izquierda colombiana y la izquierda centroamericana.

Subrayó la participación en el encuentro del expresidente chileno Gabriel Boric, sobre cuya intervención dijo que "ayuda a pensar el futuro". finalmente, una persona joven, que asumió el gobierno con 36 años, que lo termina con 40, es una experiencia de gobierno sumamente interesante. No logró ganar otra elección, pero las izquierdas no solo militan por ganar elecciones, militan por cambiar la vida de la gente y esa militancia no se deja por ganar o perder una elección", señaló.

Boric en Montevideo

Por su parte, Boric, en su intervención, destacó que "la izquierda está acá, la izquierda está viva, la izquierda está pensando, estamos debatiendo, estamos intercambiando experiencias, aprendiendo de las derrotas y defendiendo también aquello de lo que nos sentimos orgullosos". Y lo primero que me interesa transmitirles es que defendamos con orgullo nuestra posición política”.