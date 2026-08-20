Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política prisión domiciliaria | Perrone | Cabildo Abierto

Rendición de Cuentas

Cabildo presentará aditivo de prisión domiciliaria: a los colorados le "faltaron huevos", dijo Perrone

"Faltaron huevos, los propios redactores del artículo de prisión domiciliaria decidieron retirarlo, nosotros decidimos presentarlo. Votarán?", preguntó el cabildante Álvaro Perrone.

Álvaro Perrone presentó polémico artículo de prisión domiciliaria para represores.

Álvaro Perrone presentó polémico artículo de prisión domiciliaria para represores.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Mientras continúa la votación del articulado del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes del Parlamento, en la tarde de este jueves la bancada del Partido Colorado resolvió retirar el aditivo que había presentado por intermedio del diputado Juan Martín Jorge, que estipulaba otorgar la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años.

Si bien, la iniciativa fue impulsada a fines julio por Vamos Uruguay, el sector liderado por el senador Pedro Bordaberry, quien había anunciado a fines de julio que incluiría el artículo que buscaba darle domiciliaria a los mayores de 70 años condenados por delitos de lesa humanidad, el aditivo presentado por Jorge fue retirado sin que los colorados dieran muchas explicaciones al respecto.

El picante posteo de Perrone

Ante esta situación, Cabildo Abierto resolvió presentarlo como propio, lo que fue anunciado por el diputado Álvaro Perrone a través de su cuenta de X. El representante cabildante escribió: “Faltaron huevos, los propios redactores del artículo de prisión domiciliaria decidieron retirarlo, nosotros decidimos presentarlo. ¿Votarán?”.

Temas

Te puede interesar