Cabildo presentará aditivo de prisión domiciliaria: a los colorados le "faltaron huevos", dijo Perrone

Mientras continúa la votación del articulado del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes del Parlamento, en la tarde de este jueves la bancada del Partido Colorado resolvió retirar el aditivo que había presentado por intermedio del diputado Juan Martín Jorge, que estipulaba otorgar la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años.