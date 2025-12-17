ASSE equipará a todos los hospitales con tomógrafos propios para 2027

Por su parte, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, calificó esta inversión como un cambio de escala sin precedentes para el sistema público de salud. Señaló que la incorporación de tecnología de alta complejidad no solo optimiza la práctica clínica cotidiana, sino que garantiza el diagnóstico oportuno como un derecho y no como un privilegio. Acompañando esta mejora en imagenología, el INOT también incorporó un nuevo arco en C, permitiendo la operatividad simultánea de dos salas de operaciones. Según informó el jerarca, estas acciones han sido fundamentales para eliminar por completo la lista de espera quirúrgica ambulatoria generada antes del año 2024.

Finalmente, el director del INOT, Juan Del Castillo, resaltó el impacto histórico de esta adquisición para una institución con 85 años de vida. La autonomía para realizar estudios de imagen evitará el traslado de aproximadamente cien pacientes mensuales que hasta ahora debían ser atendidos en otros centros, reduciendo costos y tiempos de espera. Con cerca de 2.500 cirugías realizadas en lo que va del año, el instituto refuerza su rol como pilar nacional en ortopedia y traumatología, asegurando una atención más ágil y eficiente para todos sus usuarios.