ASSE equipará a todos los hospitales con tomógrafos propios para 2027

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) dio un paso decisivo en la modernización de su red asistencial con la inauguración de un nuevo tomógrafo en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT).
Este avance se enmarca en un ambicioso plan de descentralización tecnológica que ya ha permitido dotar de equipos similares a los hospitales de Colonia, Mercedes y el Cerro, y que próximamente sumará una unidad en el departamento de Salto. La ceremonia de presentación, realizada este martes, fue encabezada por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, junto al presidente de ASSE, Álvaro Danza, y el director del instituto, Juan Del Castillo.
Objetivo 2027
Durante el evento, la ministra Lustemberg subrayó que la meta institucional es que, para fines del año 2027, todos los hospitales departamentales del país dispongan de sus propios servicios de tomografía. En el caso específico del INOT, el nuevo dispositivo funcionará bajo un convenio de cooperación con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim), fortaleciendo la capacidad diagnóstica del centro de referencia. Lustemberg destacó además que este proceso de mejora se extiende a otros puntos del país, como Fray Bentos, donde se instaló un resonador, y San Carlos, que recibirá un acelerador lineal de última generación en 2026.
Por su parte, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, calificó esta inversión como un cambio de escala sin precedentes para el sistema público de salud. Señaló que la incorporación de tecnología de alta complejidad no solo optimiza la práctica clínica cotidiana, sino que garantiza el diagnóstico oportuno como un derecho y no como un privilegio. Acompañando esta mejora en imagenología, el INOT también incorporó un nuevo arco en C, permitiendo la operatividad simultánea de dos salas de operaciones. Según informó el jerarca, estas acciones han sido fundamentales para eliminar por completo la lista de espera quirúrgica ambulatoria generada antes del año 2024.
Finalmente, el director del INOT, Juan Del Castillo, resaltó el impacto histórico de esta adquisición para una institución con 85 años de vida. La autonomía para realizar estudios de imagen evitará el traslado de aproximadamente cien pacientes mensuales que hasta ahora debían ser atendidos en otros centros, reduciendo costos y tiempos de espera. Con cerca de 2.500 cirugías realizadas en lo que va del año, el instituto refuerza su rol como pilar nacional en ortopedia y traumatología, asegurando una atención más ágil y eficiente para todos sus usuarios.