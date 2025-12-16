Sin mociones aprobadas y con respaldo a Mahía, terminó interpelación por dictamen de Jutep en caso Danza

La interpelación en la Cámara de Diputados al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, vinculada al pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) del pasado 6 de noviembre sobre el caso del presidente de ASSE Álvaro Danza, terminó sin votos suficientes para aprobar ninguna de las cuatro mociones presentadas.
El secretario de Estado expuso este martes en la cámara baja acerca de las responsabilidades institucionales que le competen al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y contestó los cuestionamientos sobre que en la delegación no hubiera funcionarios de la Jutep.
Mahía fue cuestionado sobre la ausencia de las autoridades de la Jutep en la interpelación, a lo que respondió que la convocatoria que recibió fue "a los efectos de que el señor ministro informe sobre la posición del Poder Ejecutivo respecto de la actuación de la Jutep con relación a situación funcional del presidente del directorio de ASSE y de manera especial el señor ministro será interrogado sobre todo lo relativo a la resolución 367/25 del 6 de noviembre".
También respondió al cuestionamiento de diputado (del Partido Nacional) interpelante, Pablo Abdala, quien afirmó que la resolución de la Jutep en el caso Danza son "propias de los gobiernos totalitarios".
Mahía explicó el rol del MEC y defendió autonomía técnica de la Jutep
Al respecto, Mahía explicó que desde 2015 la Jutep es un Servicio Descentralizado y eso "se hizo para fortalecer su autonomía técnica e independencia administrativa". No es un órgano “bajo el mando” del Poder Ejecutivo, advirtió el secretario de Estado.
Mahía recordó que el MEC se relaciona con la Jutep por "tutela administrativa", y controla la legitimidad de sus actos.
"Tutela no es jerarquía ni dirección política del contenido técnico de los pronunciamientos", enfatizó el ministro.
Hizo hincapié en que "la Jutep emite pronunciamientos técnicos no vinculantes y los adopta por mayoría, como cualquier órgano colegiado". "Sus informes jurídicos orientan, pero no obligan: el Directorio puede apartarse con fundamentos y fue lo que hizo", detalló.
En su cuenta de X, Mahía volvió a remarcar que "en ningún caso hubo injerencia ni presión del Gobierno en la decisión de la Jutep"
"Discutamos normas y criterios con seriedad, sin descalificaciones: cuidar los controles es cuidar la confianza en las instituciones", concluyó.