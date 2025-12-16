Sin mociones aprobadas y con respaldo a Mahía, terminó interpelación por dictamen de Jutep en caso Danza

También respondió al cuestionamiento de diputado (del Partido Nacional) interpelante, Pablo Abdala, quien afirmó que la resolución de la Jutep en el caso Danza son "propias de los gobiernos totalitarios".

G8UzLWHX0AMH0LC

Mahía explicó el rol del MEC y defendió autonomía técnica de la Jutep

Al respecto, Mahía explicó que desde 2015 la Jutep es un Servicio Descentralizado y eso "se hizo para fortalecer su autonomía técnica e independencia administrativa". No es un órgano “bajo el mando” del Poder Ejecutivo, advirtió el secretario de Estado.

Mahía recordó que el MEC se relaciona con la Jutep por "tutela administrativa", y controla la legitimidad de sus actos.

"Tutela no es jerarquía ni dirección política del contenido técnico de los pronunciamientos", enfatizó el ministro.

Hizo hincapié en que "la Jutep emite pronunciamientos técnicos no vinculantes y los adopta por mayoría, como cualquier órgano colegiado". "Sus informes jurídicos orientan, pero no obligan: el Directorio puede apartarse con fundamentos y fue lo que hizo", detalló.

En su cuenta de X, Mahía volvió a remarcar que "en ningún caso hubo injerencia ni presión del Gobierno en la decisión de la Jutep"

"Discutamos normas y criterios con seriedad, sin descalificaciones: cuidar los controles es cuidar la confianza en las instituciones", concluyó.