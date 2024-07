Astesiano advirtió que va a hablar e hizo referencia a Lacalle Pou

También hizo referencia a Lacalle Pou: "Una vez escuché a alguien que decía 'duro con las ideas, suaves con las personas'. Creo que conmigo no valió esa", sostuvo. "Me desprendo totalmente de este Gobierno", agregó.

Las críticas a Ripoll

Astesiano no se reservó las críticas a la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional Valeria Ripoll, en esa línea, manifestó su molestia con la exsindicalista por haber hablado suyo en los medios de comunicación.

“Dijo que Astesiano no era nadie en el gobierno. En el gobierno yo no era nadie, pero sí me molesta que Ripoll salga a hablar de mí”, indicó.

“En eso, está bien, yo no era nadie en el Gobierno. Me molesta que Ripoll salga a hablar de mí, después de 2 años que estoy recluido, privado de libertad, que la campaña se base en Astesiano…, ir a un programa, hablando 30 minutos de Astesiano…, yo no digo que ella haga un curso intensivo en el batallón 14 de infantería, yo no me meto con ella”.

“Lo que tiene que hacer Ripoll es decirle a la gente qué es lo que va a hacer cuando llegue al Gobierno”, dijo Astesiano. “Ahora, hablar de Astesiano, a esta altura no vale la pena”.