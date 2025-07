Asumen nuevos intendentes y cambian las figuras: ¿cambiará el contenido?

Es claro que elegir autoridades es lo que nos permite sostener que vivimos en democracia. Pero no está tan claro que solo elegir determine la calidad del sistema. En un tiempo donde la ética es un valor relativo, es notorio que no siempre se elige al mejor y más capaz vecino, sino a alguien del que se espera dé algo a cambio del voto. No hay otra forma de entender cómo en algunos departamentos se ha elegido a gobernantes probadamente corruptos.