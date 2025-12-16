Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Partido Nacional

Autocrítica: "Falta de sintonía, dificultades de la clase media y los jubilados"

El documento del PN también habla de la designación de Ripoll: “El error estuvo en que no supimos construir correctamente el proceso de esa elección".

Los blancos cerraron la autocrítica de la derrota electoral.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Este lunes fue la última sesión del año del directorio de Partido Nacional (PN), que tuvo como tema fundamental el informe que elaboró la mesa del directorio tomando como insumo la gira de autocrítica que realizaron en las últimas semanas en cinco regionales de todo el país, en las que participaron más de 1.000 personas en total, según subrayó en una conferencia de prensa Álvaro Delgado, presidente del directorio blanco.

Delgado sostuvo que este proceso, a su juicio, es “histórico” por la forma en la que se hace, “que habla de un partido maduro, que analiza lo que pasó pero mira para adelante, con mucha humildad, escuchando”.

Autocrítica de los blancos

En la autocrítica del PN se afirma que la administración de Luis Lacalle Pou “fue un gobierno valiente”, porque “se animó a hacer reformas de fondo”, aunque “quizás no todas las que el electorado coalicionista exigía”. “En ese sentido nos faltó pedagogía política para comunicar los motivos de las velocidades de los cambios, condicionados por la pandemia de covid-19 y la sequía extrema, entre otras razones”, se apunta en el informe.

De todos modos, en el documento también se señala que durante la última campaña electoral el partido no fue capaz de “escuchar con la profundidad necesaria” y “faltó sintonía con algunas preocupaciones que fueron creciendo”, como, por ejemplo, “las dificultades de la clase media, la situación de los jubilados y especialmente las políticas de las fronteras, donde, si bien hubo avances, no supimos interpretar el sentir profundo de cómo seguir”.

“Nos costó sintetizar el rumbo, narrarlo con claridad y comunicar propuestas concretas. Teníamos un gran programa de gobierno y un equipo técnico sólido, pero sin una traducción política que conectara emocionalmente con la ciudadanía. Escuchar no es sólo oír: es comprender el estado de ánimo del país”, se resalta en la autocrítica.

Ya en la campaña electoral, en el informe se sostiene que “hubo decisiones ambiguas y fallos de diagnóstico”. En particular, se apunta que “el uso del tiempo y el acercamiento territorial fueron deficientes”, mientras que “la comunicación se centró, fundamentalmente al inicio, en medios tradicionales” y “la innovación llegó tarde y no logró consolidarse”.

Con respecto a la fórmula presidencial, se señala que la elección de Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia intentó “hacer una propuesta más amplia y abarcativa”, basada en la “llegada” de la exdirigente sindical con los “sectores postergados”. “El error estuvo en que no supimos construir correctamente el proceso de esa elección. Faltó preparación política interna, faltó escucha hacia los sectores y dirigentes. El anuncio se sintió sorpresivo y sin tiempo para madurar su significado dentro del partido”, se señala.

Dejá tu comentario

