Cosse rechazó iniciativas para beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad

Este lunes, antes de la sesión especial de la Asamblea General en conmemoración de los 40 años de la recuperación democrática, el senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley con el objetivo de “cerrar en forma institucional las heridas aún abiertas” del pasado reciente. La iniciativa, denominada “Reconciliación, verdad y nunca más”, recoge en su exposición de motivos algunos antecedentes, que, según se sostiene, van en línea con el proyecto, tales como la estrategia de “cambio en paz” de Sanguinetti durante la campaña de 1984, la creación de la Comisión para la Paz en 2000 y el impulso de Tabaré Vázquez a la conmemoración del Día del Nunca Más.
La vicepresidenta Carolina Cosse dijo que no conoce los proyectos de Bordaberry y Goñi pero aseguró que su posición es no cambiar nada.