Política

Delitos en dictadura

Cosse rechazó iniciativas para beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad

La vicepresidenta Carolina Cosse dijo que no conoce los proyectos de Bordaberry y Goñi pero aseguró que su posición es no cambiar nada.

La vicepresidenta Carolina Cosse.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Este lunes, antes de la sesión especial de la Asamblea General en conmemoración de los 40 años de la recuperación democrática, el senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley con el objetivo de “cerrar en forma institucional las heridas aún abiertas” del pasado reciente. La iniciativa, denominada “Reconciliación, verdad y nunca más”, recoge en su exposición de motivos algunos antecedentes, que, según se sostiene, van en línea con el proyecto, tales como la estrategia de “cambio en paz” de Sanguinetti durante la campaña de 1984, la creación de la Comisión para la Paz en 2000 y el impulso de Tabaré Vázquez a la conmemoración del Día del Nunca Más.

También hay un proyecto sobre el mismo tema del legislador del Partido Nacional Rodrigo Goñi. Los objetivos son similares: ambos incluyen la posibilidad de beneficiar con prisión domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura.

En el caso de la iniciativa de Goñi, prevé esa posibilidad para reclusos mayores de 70 años. En cuanto al proyecto de Bordaberry, contempla ese beneficio para militares mayores de 75 años condenados por hechos ocurridos hasta 1985.

Cosse rechazó los proyectos

Anoche, en rueda de prensa, la vicepresidenta de la República Carolina Cosse fue consultada acerca de ambas iniciativas, que se tratarían el año próximo en el Parlamento.

“No conozco esos proyectos, de hecho todavía nadie los conoce. Irán a comisión, serán tratados y discutidos”, señaló Cosse, describiendo la dinámica habitual de los proyectos de ley.

“Si usted me pregunta mi opinión personal sobre el tema de las personas que están privadas de libertad por haber cometido crímenes de lesa humanidad, mi posición es que eso debe permanecer así, precisamente porque son crímenes de lesa humanidad”, aseguró.

Cosse consideró que los delitos de lesa humanidad “hieren lo mejor del ser humano”, y consideró que modificar los castigos podría transmitir un mal mensaje.

“En una democracia nos educamos entre todos, todo tiene una parte de educación y de un mensaje que le damos a las generaciones que vendrán. Entonces, ¿qué mensaje estaríamos dando si decimos si alguien comete hoy un delito de lesa humanidad, no va a recibir lo que la ley diga que tiene que recibir? No es un buen mensaje y sobre todo en tiempos en los que hablamos de fragilidad de las democracias, de proteger la democracia todos los días, tenemos que ser claros con eso”, expresó.

“Repito: los proyectos no los conozco y los va a tratar el Parlamento.”, concluyó.

