Presidenta de Honduras denuncia intento de golpe

En esta línea, Xiomara Castro convocó de manera urgente a movimientos sociales, colectivos, militancia y ciudadanía a concentrarse pacíficamente en Tegucigalpa para "defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe".

Respaldo de las Fuerzas Armadas

Tras la denuncia presidencial, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, Roosvelt Hernández, salió al paso para asegurar la lealtad inquebrantable de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) al orden constitucional y a la presidenta Castro.

"Aquí no va a haber ningún golpe", afirmó categóricamente Hernández, a la vez que garantizó que las FF.AA. respetarán la Constitución y las leyes de Honduras.

"Llueve, truene o relampaguee las Fuerzas Armadas van a garantizar la alternabilidad del país", insistió el jefe militar. Asimismo, advirtió que cualquier miembro de las fuerzas militares que esté conspirando o vinculado a acciones desestabilizadoras será separado inmediatamente de la institución, reiterando: “Las Fuerzas Armadas no volverán a dar ningún golpe”.