Política Honduras | Fuerzas Armadas | presidenta

vieja receta

Presidenta de Honduras denuncia intento de golpe

La mandataria de Honduras alertó sobre un plan desestabilizador, orquestado por el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), perdonado por Donald Trump.

Presidenta de Honduras
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, emitió una grave alerta este martes, denunciando la "preparación de un golpe de Estado" en curso contra su administración. La mandataria señaló directamente al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), perdonado por el presidente estadounidense Donald Trump, como el principal orquestador de este plan, el cual supuestamente contaría con complicidad de Estados Unidos.

Basándose en información de inteligencia verificada, la presidenta Castro afirmó que JOH planifica ingresar al país para "proclamar" al ganador de las elecciones del pasado 30 de noviembre, antes de que finalice el conteo voto por voto del total de las actas electorales.

La jefa de Estado calificó el indulto concedido a JOH como parte de un plan injerencista de Donald Trump, quien también apoyó abiertamente al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, en los comicios generales.

“Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño”, escribió la presidenta Castro en su mensaje en la red social X.

En esta línea, Xiomara Castro convocó de manera urgente a movimientos sociales, colectivos, militancia y ciudadanía a concentrarse pacíficamente en Tegucigalpa para "defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe".

Respaldo de las Fuerzas Armadas

Tras la denuncia presidencial, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, Roosvelt Hernández, salió al paso para asegurar la lealtad inquebrantable de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) al orden constitucional y a la presidenta Castro.

"Aquí no va a haber ningún golpe", afirmó categóricamente Hernández, a la vez que garantizó que las FF.AA. respetarán la Constitución y las leyes de Honduras.

"Llueve, truene o relampaguee las Fuerzas Armadas van a garantizar la alternabilidad del país", insistió el jefe militar. Asimismo, advirtió que cualquier miembro de las fuerzas militares que esté conspirando o vinculado a acciones desestabilizadoras será separado inmediatamente de la institución, reiterando: “Las Fuerzas Armadas no volverán a dar ningún golpe”.

