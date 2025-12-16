La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, emitió una grave alerta este martes, denunciando la "preparación de un golpe de Estado" en curso contra su administración. La mandataria señaló directamente al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), perdonado por el presidente estadounidense Donald Trump, como el principal orquestador de este plan, el cual supuestamente contaría con complicidad de Estados Unidos.
vieja receta
Presidenta de Honduras denuncia intento de golpe
