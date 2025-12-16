Dj. Sanata decretó La Bajada: información útil para quienes asistan a la fiesta

Información útil para el evento

Desde la organización difundieron información útil para quienes concurran. En primer lugar, informaron que las puertas del predio ubicado en la Rambla del Golf se abren a las 15.00 horas. La fiesta se extenderá durante aproximadamente siete horas.

Con respecto al acceso al predio, el único ingreso habilitado será por avenida Juan Cachón, a la altura de las canteras del Parque Rodó. En ese punto se realizará el control de entradas y de conservadoras.

No se venderán entradas en la puerta ni en el lugar. Quienes decidan asistir el mismo día deberán adquirirlas previamente a través de la web de Tickantel o en locales de cobranza habilitados.

Permitidos y prohibídos

Se permite el ingreso con una conservadora que contenga agua, bebidas de todo tipo y alimentos, siempre que no estén en envases de vidrio. Las heladeritas serán controladas y, de cumplir con las condiciones, recibirán un sello habilitante.

Está terminantemente prohibido ingresar con envases de vidrio. Tampoco se permitirá el acceso con camisetas de fútbol o básquet uruguayo ni con banderas políticas, con el objetivo de preservar un clima festivo y sin tensiones.

El aforo es limitado y, según advirtió la organización, las entradas están próximas a agotarse.

Habrá transmisión por streaming a través de YouTube y Twitch. Desde las 11.00 de la mañana se emitirá en vivo desde el predio junto al equipo de Justicia Infinita, y la cobertura se extenderá hasta el cierre musical a cargo de DJ Sanata.