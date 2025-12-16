Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Dj. Sanata | fiesta | Gonzalo Cammarota

A tirar esos pasos

Dj. Sanata decretó La Bajada: información útil para quienes asistan a la fiesta

La fiesta masiva creada por Gonzalo Cammarota, alias Dj. Sanata, vuelve a la rambla de Punta Carretas este martes, con entrada paga por primera vez y recomendaciones clave.

Dj. Sanata decretó La Bajada.

 Foto: X
Por Redacción Caras y Caretas

Finalmente, este martes por la noche se realizará La Bajada, la tradicional fiesta de fin de año musicalizada por el Dj. Sanata, que tendrá lugar en la rambla de Punta Carretas. En los últimos años, se consolidó como un evento masivo en Montevideo.

Creada por el conductor radial Gonzalo Cammarota, La Bajada se convirtió en una cita esperada por miles de personas bajo una consigna clara: ante la inminente llegada del cierre del año, dejar para el año que viene todo aquello que no se hizo. Fiel a su mística, la fecha se confirma apenas horas antes o el mismo día del evento, y en esta oportunidad se anunció se anunció este lunes por la noche.

Este año, la celebración estuvo rodeada de polémica luego de que, tras varias ediciones de acceso gratuito, la organización resolviera cobrar entrada ($300). La decisión se explicó por el crecimiento sostenido del público y la necesidad de cubrir costos asociados a seguridad, cuidados sanitarios y logística general.

Información útil para el evento

Desde la organización difundieron información útil para quienes concurran. En primer lugar, informaron que las puertas del predio ubicado en la Rambla del Golf se abren a las 15.00 horas. La fiesta se extenderá durante aproximadamente siete horas.

Con respecto al acceso al predio, el único ingreso habilitado será por avenida Juan Cachón, a la altura de las canteras del Parque Rodó. En ese punto se realizará el control de entradas y de conservadoras.

No se venderán entradas en la puerta ni en el lugar. Quienes decidan asistir el mismo día deberán adquirirlas previamente a través de la web de Tickantel o en locales de cobranza habilitados.

Permitidos y prohibídos

Se permite el ingreso con una conservadora que contenga agua, bebidas de todo tipo y alimentos, siempre que no estén en envases de vidrio. Las heladeritas serán controladas y, de cumplir con las condiciones, recibirán un sello habilitante.

Está terminantemente prohibido ingresar con envases de vidrio. Tampoco se permitirá el acceso con camisetas de fútbol o básquet uruguayo ni con banderas políticas, con el objetivo de preservar un clima festivo y sin tensiones.

El aforo es limitado y, según advirtió la organización, las entradas están próximas a agotarse.

Habrá transmisión por streaming a través de YouTube y Twitch. Desde las 11.00 de la mañana se emitirá en vivo desde el predio junto al equipo de Justicia Infinita, y la cobertura se extenderá hasta el cierre musical a cargo de DJ Sanata.

