El tiempo en Uruguay presentará variabilidad térmica e inestabilidad hacia el fin de semana

Para la mitad de la semana, las autoridades meteorológicas anticipan un retorno a condiciones más calurosas. Se prevé que el miércoles las temperaturas mínimas desciendan hasta los 11 grados en algunas zonas debido al cielo despejado, pero las máximas repuntarán rápidamente hasta los 29 grados. El jueves 18 será el día más cálido de este tramo, con registros que podrían superar los 32 grados en el área metropolitana y el sur. No obstante, este ascenso térmico vendrá acompañado de un incremento en la nubosidad hacia la noche, con probabilidades de tormentas aisladas, especialmente en las zonas costeras, debido a la rotación de los vientos hacia el sector noroeste.

Finalmente, las perspectivas para el próximo fin de semana sugieren un nuevo cambio en la masa de aire. Si bien el viernes 19 se mantendrá estable y caluroso con una máxima proyectada de 30 grados y nula probabilidad de lluvias, se espera que el sábado 20 la inestabilidad regrese de forma generalizada. Inumet advierte sobre una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas que darán inicio a un descenso térmico gradual para el domingo 21 de diciembre, cuando las temperaturas se estabilizarán en el entorno de los 25 grados. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales para el seguimiento de posibles alertas locales.