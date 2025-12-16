El tiempo en Uruguay presentará variabilidad térmica e inestabilidad hacia el fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) ha emitido su reporte actualizado del tiempo y las condiciones climáticas que predominarán en el territorio nacional durante los próximos días, destacando un escenario de variabilidad térmica y fenómenos costeros puntuales.
Pronóstico
Tras un inicio de semana marcado por la inestabilidad, la jornada de este martes 16 de diciembre presenta un descenso moderado de las temperaturas máximas, situándose en el área metropolitana entre los 16 y 24 grados. El cielo se mantendrá entre algo nuboso y nuboso, con una presencia persistente de neblinas durante las primeras horas del día y vientos provenientes del suroeste con rachas que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora.
En el interior del país, las condiciones muestran matices regionales importantes. Mientras que en el litoral oeste y el norte se esperan máximas que alcanzarán los 28 grados bajo cielos mayormente claros, la zona este del país permanece bajo vigilancia por posibles precipitaciones aisladas y vientos más intensos, con ráfagas que podrían escalar hasta los 60 kilómetros por hora en las franjas costeras. Esta situación de vientos sostenidos del sector sur al este comenzará a amainar hacia la noche, dando paso a un miércoles 17 de diciembre con un marcado ascenso de la temperatura.
Para la mitad de la semana, las autoridades meteorológicas anticipan un retorno a condiciones más calurosas. Se prevé que el miércoles las temperaturas mínimas desciendan hasta los 11 grados en algunas zonas debido al cielo despejado, pero las máximas repuntarán rápidamente hasta los 29 grados. El jueves 18 será el día más cálido de este tramo, con registros que podrían superar los 32 grados en el área metropolitana y el sur. No obstante, este ascenso térmico vendrá acompañado de un incremento en la nubosidad hacia la noche, con probabilidades de tormentas aisladas, especialmente en las zonas costeras, debido a la rotación de los vientos hacia el sector noroeste.
Finalmente, las perspectivas para el próximo fin de semana sugieren un nuevo cambio en la masa de aire. Si bien el viernes 19 se mantendrá estable y caluroso con una máxima proyectada de 30 grados y nula probabilidad de lluvias, se espera que el sábado 20 la inestabilidad regrese de forma generalizada. Inumet advierte sobre una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas que darán inicio a un descenso térmico gradual para el domingo 21 de diciembre, cuando las temperaturas se estabilizarán en el entorno de los 25 grados. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales para el seguimiento de posibles alertas locales.