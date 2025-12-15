Nacional busca comprar el 50% restante de Millán y esperan el sí de Silvera

En el tricolor consideran excesivo el 1.800.000 dólares por el restante 60% de la ficha. Uno que salió al cruce es el equipo que dirige Álvaro Recob, Deportivo Táchira. Hubo llamadas del equipo venezolano y hasta una oferta por contar con el MVP de las finales.

Pero el club coloniense no quedó satisfecho con la oferta recibida y quedo descartada.

Ebere ha dicho públicamente que el se quiere quedar en Nacional; quiere por lo menos jugar una temporada más en el equipo tricolor.

Debido a las declaraciones del delantero y sus ganas de quedarse en Nacional y también al bajo ofrecimiento que hizo el equipo venezolano, las caches de que Ebere siga en Nacional aumentaron.

Esperan la respuesta de Silvera

Hay mucho hermetismo con la situación de Maximiliano Silvera. El ex goleador de Peñarol estaría muy cerca de jugar par Nacional en la temporada 2026. Las negociaciones están muy avanzadas.

Tanto desde Nacional como de parte del jugador hay un silencio sepulcral. Por más que se haya filtrado mucha información y se digan muchas cosas por redes sociales, se están tratando de manejar con mucha cautela de las dos partes.

El jugador todavía tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre. Ya es sabido que el centrodelantero no va a renovar con Peñarol, pero hasta fin de año no se puede oficializar la llegada a otro club. Es casi un hecho que Silvera será jugador albo y sería presentado públicamente luego del 3 de enero. Todo esto depende de cómo se terminen las negociaciones, pero la información que nos llega es que esta casi hecha la llegada del delantero a Nacional.