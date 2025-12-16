Interpelación a Mahía: Abdala insiste en el caso Danza y acusa de "abuso de poder" a la JUTEP

En su exposición, Abdala reivindicó la herramienta de la interpelación como un mecanismo legítimo de control parlamentario y rechazó que exista un uso abusivo de este instrumento por parte de la oposición. En ese marco, agradeció el respaldo de los cinco partidos opositores que votaron el llamado a sala y le otorgaron la responsabilidad de encabezar la interpelación. Para el diputado la reiteración de interpelaciones responde a la necesidad de “rendir cuentas” y fortalecer la transparencia institucional.

Caso Danza

Sin embargo, el núcleo de su discurso estuvo puesto en una relectura política y jurídica del accionar de la JUTEP, pese a que el caso Danza ya fue analizado en otras instancias parlamentarias y administrativas. Abdala insistió en que la resolución del 6 de noviembre no fue un acto técnico sino una decisión “de alto contenido político”, adoptada con premeditación y alevosía. En esa línea, calificó la resolución como una “simulación del derecho público” y un “verdadero fraude”, al entender que el organismo se apartó sin fundamento de las recomendaciones de su propia asesoría letrada.

Abdala también repasó aspectos ya debatidos en anteriores discusiones parlamentarias, como la supuesta incompatibilidad funcional de Danza y la referencia a la venia del Senado. En todos los casos, sostuvo que la JUTEP construyó una argumentación jurídica endeble para respaldar una conclusión política previamente definida.

Seguí en vivo la interpelación: