Política Mahía | interpelación | Abdala

Llueve sobre mojado

Interpelación a Mahía: Abdala insiste en el caso Danza y acusa de "abuso de poder" a la JUTEP

El diputado Pablo Abdala comenzó la interpelación a Carlos Mahía e insistió en cuestionar a la JUTEP por el caso Danza.

Pablo Abdala, diputado del PN, interpela a Mahía.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
El llamado a sala fue formalmente dirigido a conocer la posición del Poder Ejecutivo respecto de la actuación de la JUTEP y de la resolución N.º 367/2025 del 6 de noviembre. Abdala sostuvo que la mayoría del directorio del organismo incurrió en “abuso de poder”, “fraude” e incluso en “ilicitudes” al pronunciarse sobre la situación funcional del presidente del directorio de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

Interpelación

Desde el inicio, el legislador cuestionó que Mahía no compareciera acompañado por las autoridades de la JUTEP, aunque reconoció que la Constitución habilita al ministro a decidir si convoca o no a los jerarcas de los entes autónomos. Aun así, dejó claro que la interpelación apuntaría directamente contra el organismo y, en particular, contra su presidenta, a quien atribuyó una actuación deliberadamente orientada a “servir un interés partidario” y a sostener lo que denominó “el relato oficial” del gobierno en torno al caso Danza.

En su exposición, Abdala reivindicó la herramienta de la interpelación como un mecanismo legítimo de control parlamentario y rechazó que exista un uso abusivo de este instrumento por parte de la oposición. En ese marco, agradeció el respaldo de los cinco partidos opositores que votaron el llamado a sala y le otorgaron la responsabilidad de encabezar la interpelación. Para el diputado la reiteración de interpelaciones responde a la necesidad de “rendir cuentas” y fortalecer la transparencia institucional.

Caso Danza

Sin embargo, el núcleo de su discurso estuvo puesto en una relectura política y jurídica del accionar de la JUTEP, pese a que el caso Danza ya fue analizado en otras instancias parlamentarias y administrativas. Abdala insistió en que la resolución del 6 de noviembre no fue un acto técnico sino una decisión “de alto contenido político”, adoptada con premeditación y alevosía. En esa línea, calificó la resolución como una “simulación del derecho público” y un “verdadero fraude”, al entender que el organismo se apartó sin fundamento de las recomendaciones de su propia asesoría letrada.

Abdala también repasó aspectos ya debatidos en anteriores discusiones parlamentarias, como la supuesta incompatibilidad funcional de Danza y la referencia a la venia del Senado. En todos los casos, sostuvo que la JUTEP construyó una argumentación jurídica endeble para respaldar una conclusión política previamente definida.

Seguí en vivo la interpelación:

