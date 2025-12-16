Mahía será interpelado este martes por el fallo de la Jutep sobre Danza

"Creo que las responsabilidades son graves, son evidentes, nosotros queremos denunciar esta situación, porque entendemos que es nuestra obligación como partidos de la oposición y entendemos que hay un problema institucional y queremos ver de qué manera con el Poder Ejecutivo podemos resolver", expresó.

Y agregó: "Este directorio de la Jutep, la mayoría en particular, claramente nos genera una enorme desconfianza y creemos que no le da garantías al país".

Según Abdala, todo esto se hizo con una finalidad partidaria y tendenciosa y el Dr. Danza fue apañado por la Jutep.

"Entendemos que la Jutep no actuó sola, esto forma parte de una operación o de una actuación del gobierno en el sentido más amplio como intentaremos demostrarlo en la interpelación.", subrayó.

Interpelación "fuera de lugar"

Por su parte, el diputado del FA Luis Gallo dijo a La Diaria que la interpelación a Mahía es “tardía”, “inoportuna”, “fuera de lugar” y “ya pasada de tema”, en referencia a la interpelación a Lustemberg, el 24 de noviembre. Para Gallo, esto “es seguir con el circo político, sabiendo que la Jutep tiene totalmente autonomía técnica y administrativa” y que “el MEC no tiene la potestad de absolutamente nada”.

“Si estamos o no de acuerdo con la decisión que tomó la Jutep, eso es otro tema que no tiene por qué contestarlo el ministro”, afirmó, y señaló que “hay ámbitos legislativos para poder dialogar y conversar con las autoridades de la Jutep, que es en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados donde puede citarse a la Jutep perfectamente; puede hacerse la cantidad de preguntas que le quieran hacer y ella poder responder con absoluta autonomía”.