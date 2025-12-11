Desarticulan red de trata de personas extranjeras con fines de explotación laboral

Varias personas indagadas

Tras el procedimiento policial, hay varias personas indagadas. El fiscal de Paysandú, Joaquín Suárez, toma declaración a las víctimas y a los indagados. Este miércoles, se tomó declaración bajo la modalidad de cámara Gesell, a 11 trabajadores peruanos en calidad de víctimas.

Para dos indagados, vinculados a la dirección de la empresa investigada, se les impusieron medidas limitativas de cierre de fronteras y prohibición de salir del país con el objetivo de asegurar su sujeción al proceso.

En tanto, hay una persona detenida, que es el captador de trabajadores, y este jueves se prevé la formalización de la investigación en la que se definirá su situación procesal.

En el caso, trabajó personal de la Jefatura de Policía de Paysandú, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Interpol Uruguay y la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.