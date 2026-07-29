Alonso: "El objetivo ahora es ganar la Copa América 2028"

Alonso sostuvo que la mirada “está puesta en el futuro” por lo que el primer objetivo a partir de este momento será “ir a ganar la Copa América 2028 y ser protagonistas en ese torneo”.

Forlán y la selección uruguaya

En las últimas horas, Diego Forlan llegó a nuestro país para transformarse en el nuevo entrenador de la selección uruguaya sub 20 pero además dirigirá los amistosos de la selección mayor hasta marzo del próximo año.

Respecto a la llegada de uno de los futbolistas históricos de nuestra selección, Alonso contó que tras el Mundial, se cerró el acuerdo pese a que “queda algún detalle menor” y adelantó que se “está trabajando en la conformación de su cuerpo técnico”.

"Va a tener el desafío de conducir a la selección sub 20 en un torneo sudamericano y, además, ocho partidos de la mayor entre setiembre y marzo, que son importantes. Es una marca registrada de la selección nacional y una persona en la que confiamos mucho", agregó.

Finalmente, al hacer referencia sobre las posibilidades de que tras las elecciones en la AUF, Forlan continúe como el entrenador de la mayor, aseguró que "naturalmente, un nombre como el de Diego, al ingresar a una selección como la sub 20, se posiciona como una figura a observar. Pero es independiente del proceso de toma de decisiones quién es el técnico de la sub 20".