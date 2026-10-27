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Política inseguridad alimentaria | hambre | alimentos

Monitoreo

Bajó la inseguridad alimentaria en hogares con niñas y niños menores de 6 años de 18,9% a 14,8%

“No es aceptable vivir en un país que produce alimentos de calidad y que haya personas que pasan hambre”, dijo directora del Mides.

Encuestas sobre inseguridad alimentaria y hambre

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Poder Ejecutivo presentó a comienzos de semana dos informes que estudian la inseguridad alimentaria, entre otros aspectos. Por un lado, datos preliminares de la Encuesta Continua de Hogares, y por otro la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud.

En el caso de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) se adelantó que los datos muestran que la inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares uruguayos bajó de 13,2% a 12,4%, y la grave de 1,9% a 1,5%. Entre tanto los hogares con niñas y niños menores de 6 años pasó de 18,9% a 14,8%, lo que representa una baja de 4,1 puntos, la mayor para ese grupo desde 2022, cuando se introdujo la consulta.

En el primer quintil de ingresos (si se divide a la sociedad en cinco partes, representa a la parte de menores ingresos) descendió de 33% a 31,8%, y la grave de 5,8% a 4,8%. Los datos de la ECH son primarios, y se presentará el informe final a mediados de noviembre.

El presidente Yamandú Orsi publicó en redes sociales que “una mejora en la alimentación de los gurises es una de las noticias que más nos alegra comunicar”, aunque “no vamos a conformarnos mientras haya un niño que pase hambre”. Agregó que Uruguay tiene un “rumbo claro”.

Monitoreo difierenciado

La Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (Endis) muestra cómo es la vida de la generación que el Ministerio de Desarrollo Social monitorea desde 2013. Los niños y niñas que entonces tenían entre 0 y 3 años hoy tienen entre 10 y 14, y por primera vez respondieron un cuestionario propio.

En esta encuesta se señaló que el 41,9% de los hogares experimenta algún nivel de inseguridad alimentaria, de estos el 15,5% corresponde a inseguridad alimentaria moderada y severa. La inseguridad alimentaria afecta principalmente a los hogares de menores ingresos, y es más frecuente en el interior del país.

Por lo tanto las cifras presentadas indican que en los hogares con menores de 6 años la inseguridad alimentaria moderada o severa está en 14,8%, y con menores de 10 a 14 años en 15,5%. Si se toma en cuenta a todos los hogares de la población la inseguridad moderada o grave está en 12,4%.

En la presentación de la ECH la directora del Instituto Nacional de Alimentación, Micaela Melgar, afirmó que “no es aceptable vivir en un país que produce alimentos de calidad y que haya personas que pasan hambre”. La jerarca advirtió que los niños siguen más expuestos a la inseguridad alimentaria que el resto de la población. “Vamos en la dirección correcta, pero no alcanza”, sintetizó.

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