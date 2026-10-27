Bajó la inseguridad alimentaria en hogares con niñas y niños menores de 6 años de 18,9% a 14,8%

El presidente Yamandú Orsi publicó en redes sociales que “una mejora en la alimentación de los gurises es una de las noticias que más nos alegra comunicar”, aunque “no vamos a conformarnos mientras haya un niño que pase hambre”. Agregó que Uruguay tiene un “rumbo claro”.

Monitoreo difierenciado

La Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (Endis) muestra cómo es la vida de la generación que el Ministerio de Desarrollo Social monitorea desde 2013. Los niños y niñas que entonces tenían entre 0 y 3 años hoy tienen entre 10 y 14, y por primera vez respondieron un cuestionario propio.

En esta encuesta se señaló que el 41,9% de los hogares experimenta algún nivel de inseguridad alimentaria, de estos el 15,5% corresponde a inseguridad alimentaria moderada y severa. La inseguridad alimentaria afecta principalmente a los hogares de menores ingresos, y es más frecuente en el interior del país.

Por lo tanto las cifras presentadas indican que en los hogares con menores de 6 años la inseguridad alimentaria moderada o severa está en 14,8%, y con menores de 10 a 14 años en 15,5%. Si se toma en cuenta a todos los hogares de la población la inseguridad moderada o grave está en 12,4%.

En la presentación de la ECH la directora del Instituto Nacional de Alimentación, Micaela Melgar, afirmó que “no es aceptable vivir en un país que produce alimentos de calidad y que haya personas que pasan hambre”. La jerarca advirtió que los niños siguen más expuestos a la inseguridad alimentaria que el resto de la población. “Vamos en la dirección correcta, pero no alcanza”, sintetizó.