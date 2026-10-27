"Si algo molestaba a los porteños era Artigas", dijo presidente del Instituto Artiguista de Santa Fe

Una historia compartida con Santa Fe

La relación entre Artigas y Santa Fe es uno de los ejes del trabajo del instituto. Rodina explicó que la historia de la provincia argentina está estrechamente vinculada con la figura del prócer uruguayo y con las luchas por la autonomía respecto de Buenos Aires.

El Instituto Artiguista de Santa Fe surgió a partir de los vínculos establecidos en 2010, cuando Alberto Umpiérrez fue invitado a brindar una conferencia en la Legislatura santafesina. A partir de aquel encuentro comenzaron a tejerse relaciones de amistad que derivaron en la conformación de la institución.

Para Rondina, el reconocimiento de Artigas en Santa Fe tiene raíces históricas concretas. Como ejemplo, señaló que la costanera de la ciudad, sobre la laguna Setúbal, cuenta con una estatua del brigadier Estanislao López en su extremo sur y otra de José Gervasio Artigas en el norte.

La presencia del prócer uruguayo responde al papel que desempeñaron sus fuerzas en el proceso de autonomía provincial. Según relató Rodina, las tropas artiguistas, bajo el mando de Manuel Artigas y del caudillo José Eusebio Hereñú contribuyeron a que los santafesinos se independizaran políticamente de Buenos Aires.

Santa Fe, que había adherido a la Revolución de Mayo en junio de 1810, reclamaba la designación de autoridades propias. Sin embargo, según explicó el entrevistado, los funcionarios enviados desde Buenos Aires respondían a los intereses de la capital y priorizaban la recaudación destinada a su aduana.

La alianza política con Artigas permitió avanzar hacia la autonomía. Rondina situó el 2 de abril como la fecha en que se designó al primer gobernador autónomo de Santa Fe, Francisco Antonio Candioti.

La provincia se integró posteriormente al proceso político impulsado por Artigas. El entrevistado recordó el congreso celebrado el 29 de junio de 1815 en Concepción del Uruguay, entonces conocida como Arroyo de la China, al que Santa Fe se incorporó como parte de los Pueblos Libres.

Los institutos artiguistas y la integración regional

La recuperación de ese legado también impulsó la creación de instituciones similares en otras provincias argentinas. Rodina señaló que, después de la conformación del instituto santafesino, se organizaron iniciativas en Entre Ríos y Córdoba, territorios que también tuvieron vínculos históricos con el artiguismo.

En el caso de Córdoba, destacó su participación en el Congreso de los Pueblos Libres y la influencia que alcanzaron allí las ideas del prócer. De ese modo, el trabajo de las instituciones se extendió por una región que comparte parte de esa historia política.

La articulación también incluyó a referentes uruguayos. Rodina recordó que, junto con Alberto Piérrez y otras personas vinculadas al país, se impulsó una organización artiguista oriental cuya inauguración tuvo lugar en el Parlamento uruguayo, con la presencia del expresidente José Mujica.

Las instituciones funcionan de manera independiente, sin carácter oficial, y sostienen sus actividades mediante iniciativas propias. Sus integrantes mantienen encuentros en los que intercambian perspectivas y profundizan el estudio de la trayectoria histórica de Artigas.

Para Rodina, esa tarea permite recuperar no solo la dimensión militar del prócer, sino también su pensamiento político y su propuesta federal. Desde esa perspectiva, la reivindicación de Artigas trasciende la historia nacional uruguaya y se proyecta sobre los debates acerca de la soberanía y la integración de los pueblos del Río de la Plata.

En el tramo final de la entrevista, al analizar la posición histórica de Artigas sobre la integración regional y la soberanía, Rondina fue consultado sobre si el prócer uruguayo habría festejado el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva. Su respuesta fue contundente: “Por supuesto, estaría bailando en la calle”.