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Deportes Nacional | Comisión Disciplinaria | Maldonado

audiencia el 3 de noviembre

Nacional expuesto a sanciones: Comisión Disciplinaria instruyó expedientes contra el tricolor

También están incluidas posibles sanciones contra Liverpool y Deportivo Maldonado, en los tres casos por arrojar proyectiles contra las tribunas.

Comisión Disciplinaria instruyó expedientes contra Nacional.

Comisión Disciplinaria instruyó expedientes contra Nacional.

 Gastón Britos / FocoUy
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La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) instruyó los expedientes de Nacional ante Deportivo Maldonado pero también el del partido ante Liverpool. Hay que recordar que en ambos encuentros hubo incidentes con los parciales visitantes que estaban en la tribuna Scarone.

La Comisión tipificó a los tres clubes “Responsabilidad objetiva de los clubes” y ahora deberán aguardar para conocer las posibles sanciones a las que los clubes pueden enfrentarse. La situación de Nacional es la más compleja porque al ser dos expedientes se lo entiende como reincidente por lo que puede recibir una dura sanción.

Tanto Nacional como Deportivo Maldonado y Liverpool tendrán audiencia el martes 3 de noviembre para presentar sus descargos. Los tres se enfrentan a posibles multas y en el caso del tricolor podría llegar a tener quita de puntos o cierre de canchas.

Los incidente en el Gran Parque Central

El pasado lunes 19 de noviembre, tras el triunfo ante Deportivo Maldonado, parciales de Nacional arrojaron petacas y botellas contra el sector visitante. Como resultado, un adulto terminó con una lesión en su cabeza, presentando la denuncia posteriormente.

Finalmente, el último partido ante Liverpool terminó con una situación similar pero esta vez hubo intercambio de proyectiles resultando herida una mujer que se encontraba en la hinchada de Nacional.

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