La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) instruyó los expedientes de Nacional ante Deportivo Maldonado pero también el del partido ante Liverpool. Hay que recordar que en ambos encuentros hubo incidentes con los parciales visitantes que estaban en la tribuna Scarone.
audiencia el 3 de noviembre
Nacional expuesto a sanciones: Comisión Disciplinaria instruyó expedientes contra el tricolor
También están incluidas posibles sanciones contra Liverpool y Deportivo Maldonado, en los tres casos por arrojar proyectiles contra las tribunas.