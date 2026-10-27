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Política Carlos Negro |

respaldo al ministro

Orsi descartó de plano cambios en plan de seguridad y remoción de Negro

El presidente Orsi recorrió las obras del Aventura Shopping donde habló sobre los problemas de seguridad.

Orsi visitó las obras del Aventura Shopping.

Orsi visitó las obras del Aventura Shopping.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

A una semana de dar a conocer las últimas cifras de delitos, que confirmaron un aumento de los homicidios, el presidente Yamandú Orsi descartó hacer cambios en la política de seguridad y respaldó al ministro del Interior Carlos Negro. "Seguimos con el plan y corrigiendo; hay que dejar trabajar a la gente que trabaja bien”, sostuvo.

Orsi recorrió este martes las obras del nuevo centro comercial de Sayago, ocasión en la que fue consultado por los periodistas presentes sobre las críticas a las cifras de homicidios y el reclamo de renuncia al ministro.

Sobre si piensa hacer algún cambio, respondió: “No, no. Hay un plan, seguimos con el plan y corrigiendo; hay que dejar trabajar a la gente que trabaja bien”.

Respecto a si respalda al ministro Negro, fue enfático: “Por supuesto, 100 por ciento”.

Cifras de delitos

Hace una semana, el Ministerio del Interior publicó las cifras de delitos del tercer trimestre del año, con el acumulado de los nueve meses que van de enero a setiembre. Estas indican un aumento de 13,5% en los homicidios y una caída de las rapiñas, los hurtos y el robo de vehículos.

Como era esperable, blancos y colorados volvieron a cuestionar la gestión del ministro Carlos Negro y reclamaron su renuncia, punto absolutamente descartado por el presidente.

Orsi recorrió las obras del Aventura Shopping, un centro comercial en el barrio Sayago de Montevideo. El mandatario resaltó el valor del emprendimiento por generar empleo. Durante la obra se crearon más de 1.000 puestos de trabajo y se estima superar los 2.000 a partir de su apertura.

Más inversiones

Por otra parte, fue consultado sobre las inversiones y aseguró que hay algunos proyectos que esperan vayan más rápido, como el que reformará el transporte público metropolitano.

“Hay algunos proyectos y procesos que a mí me gustaría que fueran un poco más rápidos, por ejemplo, el de transporte metropolitano, que esta semana lo vamos a terminar de ajustar”, adelantó el mandatario.

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